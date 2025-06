Max Pezzali a Imola, la carica degli 80mila. Sosta e ingressi: ecco la mappa

Imola, 21 giugno 2025 – Due ingressi (Dante e Rivazza), una quarantina di aree di parcheggio disponibili e il campeggio in via Tiro a segno che riapre i battenti. Confermato il consueto presidio sanitario allo stadio Romeo Galli. L’Autodromo si prepara ad accogliere il popolo di Max Pezzali, sabato 12 luglio all’Enzo e Dino Ferrari. Attesi 80mila spettatori, con i settori più a ridosso dal palco esauriti da tempo assieme alla Rivazza. Restano disponibili, al costo di 69 euro, solo i tagliandi per il ‘Prato Pit Lane’, che in pratica identifica la zona del paddock più lontana dall’artista. Apertura cancelli alle 17. Inizio show alle 21.

GLI INGRESSI

Il Comune ha diffuso ieri la tradizionale mappa che rappresenta come sarà allestita l’area che va dalla stazione ferrovia all’Autodromo. Per chi arriva in treno (ci saranno convogli speciali per il ritorno come per gli AC/DC), la raccomandazione resta quella di seguire i percorsi pedonali. Il primo per raggiungere il ponte di viale Dante (possessori biglietti ‘Prato Pit Lane’, ‘Prato Silver’ e ‘Prato Gold’) e da lì accedere, tramite il sottopasso, prima in pista e infine nel paddock. Il secondo tragitto, pensato per quanti hanno il tagliando Rivazza, servirà invece per approdare sulla mitica collina.

I PARCHEGGI

I parcheggi saranno accessibili dalle 7 del mattino di sabato 12 luglio. Tariffe giornaliere in linea con quelle dell’ultimo Gran premio di Formula 1: autobus 60 euro; minibus (fino 16 posti) 20 euro; auto fino a nove posti 15 euro; moto 10 euro; camper e roulotte 22 euro. Solo alcuni parcheggi pubblici sono prenotabili. Le prenotazioni saranno attive online dal 30 giugno al 10 luglio. Per i diversamente abili, in possesso di regolare tagliando, sono stati predisposti parcheggi gratuiti in piazzale Leonardo da Vinci; potranno comunque accedere gratuitamente anche agli altri parcheggi pubblici, compatibilmente con la disponibilità.

IL CAMPEGGIO

In occasione del concerto di Max Pezzali, tornerà ad aprire i battenti il campeggio temporaneo in via Tiro a segno, 2 - angolo via Boccaccio. Accesso garantito sabato 12 dalle 10 alle 18. Chiusura domenica 13 alle 12. Prenotazioni via mail a pretiroasegno@gmail.com. Informazioni al numero di telefono 347.5650151. Tariffe giornaliere: tende fino a quattro posti 12 euro (misura max ammessa 2,50 x 3 metri); tende oltre 4 posti 15 euro; roulotte 22 euro; camper fino a 7 metri 22 euro; camper oltre 7 metri 25 euro; autovetture 10 euro; motocicli 8 euro; + 10 euro per ogni persona; elettricità 10 euro; tassa di soggiorno 1 euro (esenzione fino a 14 anni).

OLTRE IL PADDOCK

Il concerto dell’ex 883 sarà, assieme allo show degli AC/DC in programma domenica 20 luglio, l’ultimo nel paddock del circuito prima della nascita della Music Park Arena. Il nuovo spazio di via Malsicura, che sarà inaugurato il 13 giugno 2026 da Cesare Cremonini, è destinato a ospitare decine di migliaia di persone. Non è ancora stato comunicato ufficialmente quale sarà la sua capienza massima, ma è probabile che soprattutto all’inizio ci si attesti su un limite inferiore a quello attualmente consentito per il paddock. La principale novità è comunque rappresentata dallo spostamento in un’area con più erba. Il tutto garantendo a Formula Imola la possibilità, vitale per i bilanci della società pubblica, di continuare a ospitare attività motoristica in pista e nel paddock fino al giorno dei concerti.