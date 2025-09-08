Monsterland, c’è Anna Pepe: la star dei giovani a Imola

Imola, 9 settembre 2025 – È Anna la nuova protagonista del Monsterland Halloween Festival. La rapper e cantante ligure, classe 2003, si esibirà il 31 ottobre all’evento in Autodromo. Lo hanno annunciato ieri gli organizzatori.

Salita alla ribalta nel 2020 con il singolo Bando – che le è valso il primato come artista più giovane di sempre a raggiungere la vetta della classifica dei singoli della Federazione industria musicale italiana – Anna ha consolidato il suo percorso con Vera Baddie, album di debutto pubblicato nel 2024 e rimasto per nove settimane consecutive al numero uno della classifica italiana.

La sua presenza aggiunge un tassello di grande richiamo alla line-up del festival, che nelle prossime settimane potrebbe arricchirsi di ulteriori nomi.

Anna, al secolo Anna Pepe, sarà protagonista con un dj-set sull’Horror Warehouse Stage, insieme ad artisti come Emis Killa e Kid Yugi e al format Vida Loca, cuore urban della manifestazione.

Una vetrina d’eccezione che le permetterà di esibirsi davanti a un pubblico nazionale e internazionale, immerso nelle atmosfere dark che da sempre caratterizzano il Monsterland.

Prodotto da Unconventional Events, il festival mette in campo numeri senza precedenti: 70mila metri quadrati di area, oltre 150 artisti da tutto il mondo, 12 palchi complessivi (dieci nei box dell’Autodromo e due sotto grandi tendoni circensi nel paddock) e una maratona musicale dalle 18 fino alle 6 del mattino. Dopo le 40mila presenze registrate lo scorso anno a Ferrara, l’approdo a Imola segna una sfida ancora più ambiziosa. Il tema scelto per il 2025 è The Psychedelic Circuit, un omaggio visionario all’universo dei motori che prenderà vita attraverso scenografie immersive, giochi di luce psichedelici e spettacoli multimediali. L’obiettivo: trasformare l’Autodromo in un’esperienza sensoriale totale, dove club culture e suggestioni teatrali si incontrano.

Tra i nomi già annunciati c’è anche Lazza, reduce dal sold out a San Siro lo scorso luglio. Il rapper milanese sarà protagonista di uno dei dj-set più attesi, a conferma del respiro internazionale di una line-up che unisce big affermati e nuove voci della scena urban.

Non mancherà la techno, che troverà casa nel The Witch Forest Stage con i set di Marco Carola, Paco Osuna e l’attesissimo B2B tra Andrea Oliva e Nic Fanciulli. Ma la lista non è ancora chiusa e gli organizzatori lasciano intendere altre sorprese nelle prossime settimane.