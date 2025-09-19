La mostra sul ‘Gallo’, il gran finale è solidale: foto firmate in vendita e ricavato in beneficenza

Imola, 19 settembre 2025 – Un percorso tra musica, immagini e ricordi che si trasforma in un messaggio di speranza. Così si conclude la mostra ‘Siamo Solo Io. Claudio Golinelli detto il Gallo. Una vita tra alti e bassi’, allestita alla Galleria della Fondazione Cassa di Risparmio e visitabile fino a domenica 28 settembre. L’esposizione, allestita nell’ambito di ‘Imola in Musica 2025’, lascia in eredità non solo il racconto di una carriera straordinaria, ma anche un gesto concreto di solidarietà.

Per celebrare la conclusione della mostra, Palazzo Sersanti – in collaborazione con il fotografo Marco Isola e con lo stesso Gallo – ha scelto di affiancare al tributo a una carriera musicale straordinaria un gesto di solidarietà. Tutte le fotografie realizzate da Isola, esposte al piano superiore della Galleria e firmate da Golinelli, sono state donate alla Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule (Aido) Emilia-Romagna, che ne cura la vendita. Le immagini autografate dal Gallo, storico bassista di Vasco Rossi, sono disponibili al prezzo di 150 euro ciascuna. L’intero ricavato sarà devoluto ad Aido Emilia-Romagna per sostenere la missione dell’associazione: promuovere la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto.

Gli interessati possono recarsi presso la mostra e, con l’assistenza del personale, applicare un bollino rosso sotto l’immagine desiderata, se ancora disponibile, ed effettuare un bonifico all’Aido. Le fotografie potranno essere ritirate al termine della mostra. Ieri Aido ha ringraziato pubblicamente la Fondazione, il Gallo e Isola per la “generosa collaborazione che coniuga cultura e solidarietà in un progetto condiviso a favore della vita”.

Il percorso espositivo si propone come un omaggio appassionato a un artista che, pur avendo calcato i palchi più importanti d’Italia, non ha mai reciso il legame con la sua città natale, portando sempre con sé un po’ di Imola ovunque andasse. E si sviluppa su più livelli. Al piano terra, una sala interamente dedicata alla carriera del Gallo racconta il musicista attraverso strumenti originali, oggetti iconici, fotografie e memorabilia, creando un’atmosfera che cattura il visitatore fin dal primo sguardo. Al piano superiore, il citato itinerario fotografico firmato da Isola mostra invece il lato più intimo e autentico di Golinelli, lontano dalle luci della ribalta, svelando emozioni e gesti quotidiani che raramente emergono. A completare l’esperienza, la proiezione nella sala Mazzanti di un filmato in cui è lo stesso Gallo a ripercorrere, con la sua voce, momenti e ricordi di una carriera unica e vissuta a tutto rock: dalle collaborazioni con Gianna Nannini, Franco Battiato e Adriano Celentano, fino al mitico sodalizio con Vasco, che dura da 41 anni.

Un’iniziativa, quella della mostra ‘Siamo solo io’ (citazione-parodia delle celebre ‘Siamo solo noi’ del Komandante aperta dall’inconfondibile assolo del Gallo, che arricchisce il programma culturale cittadino e che rappresenta anche un’occasione di incontro e socialità, nel segno di un musicista che ha fatto del basso un linguaggio universale, capace di unire generazioni diverse.

Orari di apertura: sabato e domenica (20-21 e 27-28 settembre) dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Galleria della Fondazione, piazza Matteotti 1. Ingresso gratuito.