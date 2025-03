Venturini: "Debora Camilli, la tassista detective che potrebbe arrivare in tv"

In Italia il numero delle donne che scelgono di lavorare come tassiste è in aumento. Fare il tassista è un mestiere legato storicamente alla sfera maschile, ma oggi è diverso. Si tratta di una professione che consente di gestire il proprio tempo in autonomia e per questo è sempre più ricercato anche dalle donne. Debora Camilli diventa tassista dopo la morte di suo padre. E’ una giovane 26enne, vive a Roma e decide di ereditare il lavoro di suo padre per aiutare economicamente la famiglia. Tuttavia, il suo sogno è diventare investigatrice.

Debora Camilli è la protagonista di un romanzo intitolato ‘Una morte senza peso’, edito da Mondadori per la collana Giallo Mondadori. Così l’autrice Nora Venturini, regista teatrale, sceneggiatrice e scrittrice italiana, torna sulla scena narrativa con il quinto romanzo della serie che ruota intorno a Debora Camilli.

Dopo l’esordio nella narrativa con "L'ora di punta" nel 2017, primo romanzo della serie che vede protagonista la tassista detective Debora Camilli, questo pomeriggio Venturini dialogherà con le autrici Valentina Casarotto, Claudia Cocuzza e Christina B. Assouad nell’ambito di un incontro dal titolo “Donne che scrivono - Quattro generi di genere”, in occasione dell’8 marzo, al centro Sociale "La Tozzona" a Imola. Debora Camilli torna in scena nel tuo ultimo romanzo Alcuni anni fa, a Roma, ho incontrato una giovane tassista durante l’orario notturno. Oggi le donne che guidano i taxi sono di più, ma in percentuale sono sempre poche. Le ho chiesto se avesse paura a girare di notte, ha risposto: “No”. Era una ragazza giovane e simpatica, mi ha colpito e ho voluto raccontare un personaggio di questo tipo. Debora decide di guidare la macchina in una metropoli come Roma e di farlo anche nei turni notturni, non solo nei turni diurni. Ho voluto rappresentare uno sguardo tendente al naif, curioso sul mondo e senza troppo vissuto alle spalle. Ho voluto lei, perché una ragazza che guida il taxi va ovunque in una città. Il suo sogno è fare la poliziotta e nonostante si trovi a fare la tassista, Debora porta avanti la sua vocazione, anche se clandestinamente. Nel romanzo sono presenti diversi aspetti culturali, uno tra tutti il cibo. La protagonista si interroga sul peso e una dei personaggi principali è una dietologa Tra una risata e l'altra affondo su certe tematiche. Debora vorrebbe sempre dimagrire, non lo fa in modo patologico ma altalenante. Debora carica sul taxi una dietologa e decide di buttare giù qualche chilo. Poi, però, la dietologa verrà ammazzata. Uso la leggerezza e l’ironia per parlare di temi seri, all’ordine del giorno. Debora potrebbe diventare protagonista di una serie Tv? Oggi è ancora presto per ufficializzare la notizia. Stiamo lavorando sulla possibilità che il romanzo possa diventare una serie televisiva. Il produttore ha preso i diritti e ora lavoriamo alla trasposizione televisiva. Il romanzo, infatti, si presta a poter diventare una serie Tv, perché è una storia contemporanea, Debora è un personaggio moderno. E’ un giallo, ma è anche una commedia. Come lo è stato per Imma Tataranni di Mariolina Venezia, per Montalbano tratto dai libri di Andrea Camilleri e Rocco Schiavone di Antonio Manzini. Sono tutti romanzi con una forte componente di commedia, accompagnata da una costruzione complessa caratteristico del giallo. E per quanto riguarda la scena teatrale? No, al teatro lo vedo meno. I romanzi di Debora sono più adatti allo schermo. Tuttavia, il teatro influenza la scrittura. Quando scrivo lo faccio attraverso le scene e non per capitoli. Immagino i personaggi in piedi, in carne ed ossa, recito i dialoghi; infatti i miei romanzi sono molto dialogati. Per me il ritmo è molto importante. È un aspetto che mi porto dietro come regista teatrale: uno spettacolo deve avere ritmo. Un aspetto che ricorre ancora di più quando si scrive un giallo. Tornando al mondo dell’editoria, com'è cambiando il settore? Ai vertici ci sono sempre più donne. La maggior parte degli editor sono donne, ma il fatto che le cariche più alte in editoria siano coperti da donne è una novità. Di scrittrici ce ne sono tante, come anche nel passato, per fortuna. Le donne portano avanti la nave. Oggi pomeriggio è previsto un incontro con tre autrici, quali saranno i temi che porterete al pubblico? Non preparo i temi della discussione, il rapporto con gli interlocutori e con il lettore è spontaneo. Durante le conversazioni si trovano i temi in comune e di contatto. Aggiungo un aspetto per mia esperienza: se non ci fossero le donne, la cultura in Italia sarebbe al grado zero. Durante le presentazioni di libri, l’80 % del pubblico è costituito da donne. E questo vale anche per il cinema e le altre occasioni di scambio culturale, come le mostre. La spinta culturale viene dal mondo femminile. Lo dico da persona che scrive e viene dal teatro: le donne di tutte le fasce d'età seguono gli eventi culturali, sono più curiose e interessate.