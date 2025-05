Ausl di Imola, il bilancio: il rosso sfiora gli 11 milioni di euro

Imola, 4 maggio 2025 – Sfiora gli undici milioni di euro la perdita nel bilancio 2024 dell’Ausl. Il disavanzo, che ammonta a 10 milioni 831.534 euro, sarà coperto dalla Regione. Oltre a quella di Imola, chiudono infatti in rosso anche le altre Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna per un totale di quasi 200 milioni.

Una perdita ingente, alla quale l’ente di viale Aldo Moro farà fronte integralmente con 188 milioni di euro accantonati nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 e attraverso il prelievo di oltre 9,4 milioni in termini di ‘Finanziamento aggiuntivo a favore del Servizio sanitario regionale’. Tornando a Imola, va detto che, in fase di bilancio preventivo, l’Ausl ipotizzava una perdita di 28,9 milioni nel 2024.

Al di là del conto economico, interessante è però dare un’occhiata anche all’attività portata avanti lo scorso anno dall’Azienda sanitaria. Esclusi nido e Montecatone, trattati in ospedale oltre 12.300 casi in dodici mesi (dato in linea con il 2023), con una degenza media che aumenta tornando al valore del 2022 (8,13 giorni).

Il totale degli interventi chirurgici diminuisce rispetto al 2023 attestandosi a quota 6.965 (-721) con una riduzione che secondo l’Ausl è da mettere “parzialmente in relazione al contestuale passaggio di setting dalla day surgery all’ambulatoriale erogata nei poliambulatori chirurgici ospedalieri che, a fronte di un decremento di sedute presso il blocco operatorio, rileva un incremento di attività ambulatoriale pari a +184 interventi (+18%)”.

La produzione chirurgica comunque ha garantito, secondo quanto riferito dall’Ausl nella relazione sulla gestione allegata al bilancio 2024, “il raggiungimento degli standard previsti in tema di tempi di attesa per i ricoveri chirurgici programmati”.

Il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Scaletta, che a partire dal 2022 ha registrato tutti gli anni un incremento di accessi dovuto in particolare alla ripresa post pandemica, nel 2024 registra invece un volume di accessi in sostanziale mantenimento: gli ingressi sono stati infatti 34.482, con una variazione del +0,2% (+114) rispetto al 2023.

Scendendo nel dettaglio, pesa però soprattutto il calo degli accessi al pronto soccorso ortopedico, che nell’anno delle polemiche dovute alle chiusure del servizio per mancanza di personale diminuiscono da 5.137 a 4.698 con un calo di 439 unità (-8,5%).

Per quanto riguarda il contrasto alle liste d’attesa, nel 2024 l’Ausl ha registrato un incremento complessivo (diagnostica e visite) in ambito privato e pubblico pari al 4,77% (da 281mila a quasi 295mila). Restano però i problemi, con vari indicatori negativi nelle diverse classi di priorità.

Non brillano nemmeno le performance del Cau – Centro assistenza urgenza: a seguito dall’introduzione della nuova struttura all’ospedale vecchio, l’Ausl nel 2024 evidenzia una riduzione del 7,82% degli accessi bianchi e verdi sul totale degli ingressi in pronto soccorso contro un calo medio regionale del 9,18%

“La percentuale di riduzione inferiore al valore medio regionale è da mettere in relazione alla particolarità del contesto imolese – assicurano però dall’Azienda sanitaria –, in cui sono storicamente presenti gli ambulatori di continuità dei medici di assistenza primaria, e che si caratterizza per un tasso di accesso al pronto soccorso per codici bianchi e verdi di circa il 14% inferiore al valore medio regionale (dati 2023)”.