Caro mensa a Imola, risparmio cercasi: spunta l’ipotesi tariffa giornaliera

Imola, 19 agosto 2025 – Le polemiche sull’elevato costo del servizio di refezione scolastica comunale, tra i più cari della provincia, hanno animato più volte negli ultimi tempi il dibattito politico. A meno di un mese dal suono della prima campanella del nuovo anno, il tema torna d’attualità. E per il futuro sono possibili cambiamenti che – questo almeno è l’auspicio – potrebbero agevolare le famiglie, o quantomeno garantire loro maggiore flessibilità, attraverso il passaggio alla tariffa giornaliera.

Oggi infatti la retta per la mensa a Imola viene pagata con il sistema forfettario. Il costo per i nuclei che non godono delle agevolazioni (previste solo per chi ha un Isee entro i 17mila euro) è di 151,70 euro al mese. Ma in prospettiva “si intende avviare una ricognizione, coinvolgendo tutte le parti interessate, oltre ai Consigli di partecipazione e i Consigli di istituto, per valutare un eventuale passaggio alla tariffa giornaliera”, si legge nel Documento unico di programmazione 2026 da poco approvato dalla Giunta. E “a fronte di una valutazione positiva delle parti interessate” è possibile una “modifica del regolamento tariffario” votato ormai quasi dieci anni fa dal Consiglio comunale, “in coerenza con le entrate dell’Ente”.

Insomma, a settembre si torna a scuola con il vecchio sistema; ma in futuro è possibile un cambio di direzione. Una modifica dell’attuale regolamento tariffario appare, del resto, una cosa positiva. Come accennato all’inizio, il servizio comunale risulta tra i più cari della provincia; capoluogo compreso. A Imola, calcolando una frequenza media di 20 giorni in un mese, escludendo cioè sabati e domeniche, le famiglie senza agevolazioni spendono più di 7,50 euro a pasto. A Bologna, dove il calcolo è su base giornaliera, sopra i 17mila euro di Isee si pagano 5,50 euro a pasto; con aumenti progressivi che arrivano fino a 6,80 euro. E nel resto dell’area metropolitana, gli importi medi giornalieri sono molto più vicini ai 6 euro che non ai 7.

Un tema sollevato a più riprese anche dalle forze politiche di opposizione, in particolare Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle. La Giunta ha sempre difeso il servizio di refezione, sottolineando come Imola sia tra le poche realtà che, oltre al pasto completo (primo, secondo, contorno e frutta), è riuscita finora a mantenere anche la merenda di metà mattina, avvalendosi inoltre di un presidio specialistico con una dietista professionista arruolata per occuparsi del monitoraggio della qualità del servizio e dell’elaborazione dei menù e per offrire alle famiglie un supporto sul tema dell’alimentazione. Tutte osservazioni, queste, che unite a quelle sull’aumento dell’inflazione, accusato di aver fatto lievitare i costi, non hanno però mai convinto l’opposizione. E nemmeno diversi genitori.

Storicamente a Imola la percentuale di copertura del servizio di refezione scolastica da parte dell’utenza attraverso le rette si è sempre attestata intorno al 90%. Altri Comuni hanno scelto invece di collocare una quota superiore di copertura sulla fiscalità generale. Il servizio municipale eroga oggi 3mila pasti al giorno, con un costo di gestione di circa 3,5 milioni di euro. Le entrate da rette scolastiche sono arrivate a 3 milioni e 85mila euro. Le soglie agevolative in tre anni sono salite da 12mila euro di Isee (nel 2020) a 17mila, portando il numero degli agevolati a 1.565, pari a oltre il 44% degli utenti complessivi. Il restante 56% chiede però, in molti casi, un cambio di rotta.