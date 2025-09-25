Assunzioni, l’outlet di Castel Guelfo cerca personale: come candidarsi

Castel Guelfo (Bologna), 25 settembre 2025 – Un’intera giornata dedicata al lavoro e alle opportunità professionali. Castel Guelfo The Style Outlets, in collaborazione con il Centro per l’impiego di Imola, apre le porte a chi punta a una carriera nel mondo della vendita al dettaglio con un ‘Recruiting day’, una giornata di selezione del personale, in programma martedì 7 ottobre a partire dalle 10.

L’iniziativa offrirà ai candidati la possibilità di incontrare direttamente i marchi del centro, scoprire le posizioni disponibili e consegnare il proprio curriculum. Sono già una ventina le offerte aperte, con contratti sia full-time che part-time, soprattutto per ruoli di addetto/a alle vendite, responsabile di negozio e addetto/a alla ristorazione. Per partecipare è necessaria l’iscrizione online entro il 4 ottobre. Con i suoi 110 negozi di marchi italiani e internazionali, l’Outlet di Castel Guelfo rappresenta un polo occupazionale di primo piano. La collaborazione con il Centro per l’impiego di Imola mira a rafforzare l’incontro tra domanda e offerta, semplificando i processi di selezione per le aziende e aprendo nuove possibilità per i lavoratori. Luca Piccolo, center manager di Castel Guelfo The Style Outlets, sottolinea: “Siamo entusiasti di collaborare con il Centro per l’impiego di Imola, in questo servizio importante per aziende e per la comunità. Questa iniziativa rappresenta la prima fase del processo di recruitment, che verrà poi gestito direttamente dai singoli punti vendita. Siamo fiduciosi di ottenere riscontri positivi e di trovare i candidati più idonei a ricoprire le posizioni aperte”. Maurizio Milandri, responsabile del Centro per l’impiego di Imola, aggiunge: “Da tempo Agenzia regionale per il lavoro, come agenzia di comunità, promuove giornate di ricerca di personale per le aziende presenti sul territorio. Questa iniziativa avvia una collaborazione con una importante realtà commerciale e sarà l’occasione per i candidati di conoscere e farsi conoscere da più aziende”.