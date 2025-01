Confindustria Emilia, bilancio tra luci e ombre. “Risorse, ricerca, case: serve un piano preciso”

Imola, 20 gennaio 2025 – L’onda lunga della complicata annata passata segna le valutazioni di Marco Gasparri, presidente della delegazione del circondario imolese di Confindustria Emilia, in chiave 2025.

Gasparri, che anno è stato il 2024?

“Decisamente complesso, l’unica certezza è stata l’incertezza. Il clima percepito è stato quello di mettere in sicurezza efficienza, efficacia e margini per ottimizzare la gestione. Tanti hanno rivisto i concetti di percezione e propensione al rischio perché profondità e visibilità sul da farsi sono molto ridotte”.

Un inizio d’anno con agitazioni tra i metalmeccanici.

“Ragionevolmente credo che il nostro Ccnl abbia dato e dia risposte. La sensazione è un po’ quella di chiedere solo a chi può dare e non mi pare giusto. Parlerei, piuttosto, di spostare problemi politici e partitici sul contratto dei metalmeccanici per non affrontarne altri”.

Il resto?

“Il 2025 potrebbe addirittura essere più complicato del 2024. Qualche segnale lo si vede già dalle domande di Cig e dalle tante aziende che hanno attuato processi di smaltimento ferie”.

Priorità operative per dare una sterzata?

“Le politiche locali sono influenzate da quelle sovraterritoriali. Occorrerebbe indirizzare lo sguardo dove ci sono le fonti da rendite e vedrei bene qualcosa capace di alimentare investimenti per generare ritorni ed occupazione. Forse è un pensiero troppo imprenditoriale per la ‘cosa pubblica’ che dovrà affrontare nei prossimi anni il tema delle mancate ricadute da eventi”.

Un anno fa lei chiedeva una conferenza economica tra Pug, problema casa, economia e piano di marketing territoriale.

“E’ in itinere, tarda un po’ ad arrivare ma arriverà. Il 2026 si avvicina e li si dovrà capire quale visione strategica affrontare. Il Pug, come altri temi importanti tipo sanità, ha bisogno di tempo per mettere d’accordo tutti e procrastinare non fa sempre bene”.

Ci spieghi meglio.

“Serve un’idea precisa di come presentarsi a possibili investitori che vengono da fuori. Imola e circondario sono un crocevia importante che verrà messo a dura prova dalla quarta corsia, dall’alta velocità e dal passante di mezzo. Le aziende hanno chiaro come attrarre talenti ma si aspettano risposte sulle modalità di accoglienza. Solo il confronto tra risorse pubbliche e private potrà portare a qualcosa di concreto”.

Cosa funziona?

“L’innovazione trainata dalla fame di ricerca e sviluppo che le aziende vedono come unico elemento distintivo della competitività. Il pubblico si sta impegnando sui contenitori e sta facendo un buon lavoro. Dovremo ragionare sui contenuti, senza duplicare troppe azioni, per dare vita ad iniziative originali su competenze, innovazione, digitalizzazione”.

Investimenti in autodromo.

“Se si decide di investire sul circuito spero lo si faccia con lo spirito di futuri ritorni. Da un po’ di tempo sappiamo che Imola non avrà per sempre il Gran Premio di F1 e qualcuno starà lavorando a un piano B. Mi auguro che la permanenza della F1 sia concreta per il bene del marchio Imola ma da persona con i piedi per terra mi aspetto anche qualche scherzetto dato che la partita è soprattutto economica”.

Ricostruzione post alluvione.

“Una ferita ancora aperta. Non possiamo farcela con un territorio che si sgretola in collina e una pianura storicamente alluvionale. Il vero tema spinoso è quello di fare un programma con il ‘chi fa che cosa’ e con la certezza di risorse in tempi certi e ragionevoli. Diversamente, altre aziende migreranno altrove”.