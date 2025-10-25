Enertronica Santerno verso la liquidazione, cento persone appese a un filo

Castel Guelfo, 25 ottobre 2025 – L’intenzione di portare i libri in tribunale e la procedura di liquidazione giudiziale al via per l’Enertronica Santerno di Castel Guelfo. Dopo il caso Tracmec a Mordano, con trattative ancora in salita, un’altra tegola pesante si è abbattuta sul comparto produttivo del circondario imolese.

La notizia è stata data nei giorni scorsi dalla direzione della ditta di via della Concia, multinazionale con più di mezzo secolo di vita specializzata in apparecchiature e soluzioni energetiche e perfino quotata in Borsa, ai sindacati Fiom Cgil e Fim Cisl. Un quadro a dir poco allarmante per i circa cento dipendenti del sito tra tecnici, impiegati e operai. “È necessaria la richiesta di un tavolo di crisi in Regione e presso la Città Metropolitana – hanno dichiarato Valentina Giunta della Fiom Cgil di Imola e Antonino Liuzza della Fim Cisl Amb – poiché siamo fortemente preoccupati per il futuro dei lavoratori coinvolti. Eravamo a conoscenza di una prima procedura di composizione negoziata, già conclusa, ma non di una seconda terminata negativamente e accompagnata dalla richiesta di esercizio provvisorio”.

Nella mattinata di mercoledì scorso, poi, i sindacati hanno incontrato i lavoratori per fare il punto sulle informazioni ricevute e definire insieme le prossime iniziative: “Attendiamo ora la nomina del curatore – hanno sottolineato le sigle sindacali in una nota diffusa alla stampa – ma nel frattempo ci attiveremo per chiedere l’apertura di un tavolo istituzionale di salvaguardia. L’auspicio è quello che possano emergere soluzioni concrete per il futuro del sito produttivo. Vorremmo capire con maggiore chiarezza le cause di questa situazione”.

Preoccupato anche il sindaco di Castel Guelfo, Claudio Franceschi: “Sono venuto a conoscenza della criticità, in maniera non ufficiale, solo mercoledì scorso e giovedì ho avuto modo di parlare con i rappresentanti di Fiom Cgil – ha anticipato –. Un colloquio durante il quale mi sono state confermate le difficoltà dell’azienda e l’imminenza della procedura di liquidazione giudiziale. Sono rimasto sorpreso di questo declino così repentino, si tratta di una realtà produttiva importante del nostro territorio”.

Non solo: “Auspichiamo la tempestiva apertura del tavolo di crisi a tutela dei tanti lavoratori occupati in azienda”, ha concluso il primo cittadino. Uno scenario a tinte cupe che a quanto pare, a differenza del caso Tracmec, non avrebbe dietro l’angolo la mannaia della procedura di licenziamento collettivo dei dipendenti aggrappati a un buon numero di commesse ancora da evadere.