Formula 1, Minardi ci crede: “Importante farsi trovare pronti”

Imola, 10 gennaio 2025 – Un anno, quello appena concluso, con i conti che si annunciano in attivo. E una stagione, la prossima, “intensa come tutte quelle recenti”. Nella consapevolezza che quello di Imola è “il circuito più bello del mondo”. E che, per tenersi l’appuntamento con la Formula 1, quella della rotazione tra più tracciati storici è una ipotesi alla quale lavorare in quanto “darebbe modo all’Autodromo di fare investimenti e programmazione”. Gian Carlo Minardi, presidente di Formula Imola, guarda al 2025 dopo quattro anni mai così carichi di eventi e cantieri per l’Enzo e Dino Ferrari.

Presidente Minardi, che anno sarà per il circuito?

“Mi auguro uguale agli ultimi. In questi giorni stiamo definendo l’iter burocratico per poter poi presentare il calendario, al di là delle date degli appuntamenti internazionali che già tutti conoscono. Ci aspetta una stagione intensa, come del resto tutte quelle recenti. Magari speriamo in un po’ meno guai atmosferici...”.

Si parte il 20 aprile con il Wec. Come vanno i lavori per l’ampliamento dei box necessari per la gara?

“Stanno procedendo velocemente. Anche in questo caso, speriamo che il meteo non ci rallenti. Siamo in piena tabella di marcia per rispettare i tempi previsti”.

Che evento sarà?

“Sono cresciute le case automobilistiche in gara. Sportivamente parlando, sarà un appuntamento molto valido. Siamo all’inizio di un campionato che in passato è un po’ finito nel dimenticatoio, ma ha avuto un ritorno importante grazie alla vittoria Ferrari a Le Mans”.

A maggio torna la Formula 1. Sarà l’ultimo Gran premio a Imola?

“Non dipende da noi. Per quanto ci riguarda, lavoreremo a qualsiasi richiesta che ci arriverà per confermare l’Autodromo a livelli internazionali. Ci siamo fatti trovare pronti nel 2020 e nel 2021, salvando il Mondiale durante il Covid. Rimane la promessa di recuperare, nel 2026, l’edizione saltata nel 2023 causa alluvione; ma ci sono difficoltà non piccole. Personalmente, credo molto nel progetto dell’alternanza tra circuiti storici: darebbe modo a Imola di fare investimenti e programmazione. Dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto fino a oggi e, come richiesto da Con.Ami e Comune, a farci trovare pronti per il futuro. Poi sono cose che viaggiano al di sopra di Formula Imola…”.

In città si dibatte dell’opportunità di continuare a investire soldi pubblici sul circuito...

“Non voglio entrare in polemiche che non fanno parte del mio Dna. Ho accettato di prendere questo impegno, nel 2020, lavorando molto. Sono stati anni positivi, con un bilancio che verrà chiuso in utile anche per il 2024. Abbiamo il dovere di rispondere a quello che ci chiede la proprietà. Onestamente faccio fatica a vedere Imola senza l’Autodromo, ma lascio le chiacchiere agli altri. Sono un imprenditore, ho gestito un team, e ora invece mi occupo di portare avanti il mandato ricevuto”.

A luglio ci sarà il concerto di Max Pezzali. Lei, che viene appunto dal mondo del motori, come vede il ritorno della musica in Autodromo?

“Fa tutto parte del progetto iniziale che ci è stato chiesto di varare, modificando e implementando le possibilità a disposizione del circuito. Se non fai una cosa vieni accusato, se la fai nessuno ti dice ‘grazie’… L’obiettivo è diversificare l’attività dell’impianto, anche se c’è tutta una gestione non facile. E mi auguro che nel 2025 non ci sia solo il concerto di Max Pezzali…”.

Inizia il suo quinto anno al timone di Formula Imola. Che bilancio traccia?

“Sono stati anni non facili. Questo è il circuito più bello del mondo; e non solo secondo me. Ci siamo rimboccati le maniche a inizio mandato, portando avanti un lavoro riconosciuto da tutti”.

Come è cambiato l’Autodromo in questi anni?

“Si è aperto ai congressi e agli incontri, è cambiato il modo di monetizzare. L’impianto ha però bisogno di una continua ristrutturazione, è rimasto a fine Novecento-inizio Duemila. Si sta facendo molto facendo grazie alla proprietà. Come Formula Imola, speriamo di fare meno errori possibili. E di continuare in questo trend di crescita che ha dato fin qui un discreto risultato”.