Imprese a Imola, l’appello della Cna: “Più sostegno a chi investe. Valorizzare le filiere corte”

Imola, 5 ottobre 2025 – Pressione fiscale ancora forte su professionisti e imprese. A confermarlo è la fotografia scattata dall’Osservatorio sulla Tassazione delle Piccole Imprese elaborato da Cna, relativamente al 2024, che delinea un quadro da monitorare con attenzione anche in area circondariale. Ad Imola la pressione fiscale sul comparto è al 51% mentre a Castel San Pietro Terme sale a quota del 52%. Sulle rive del Santerno, lo scorso anno, si sono lavorati 186 giorni (fino al 4 luglio, ndr) per pagare le tasse. Addirittura 192 sulle sponde del Sillaro. Statistiche passate al setaccio anche da Luca Palladino, presidente di Cna Imola.

Presidente Palladino, la sua prima analisi alla lettura del report?

“Il livello di tassazione resta molto elevato e rappresenta un vincolo alla crescita. Ad Imola e a Castel San Pietro Terme si assiste ad una sostanziale tenuta nei valori della tassazione rispetto agli anni precedenti. Resta però il fatto che parliamo di oltre metà dell’anno lavorativo dedicato a pagare le imposte”.

Una morsa sempre più stretta.

“Le imprese meritano un fisco più leggero, più semplice e più equo. Ci auguriamo che la proroga della riforma fiscale venga utilizzata per correggere alcune storture, ad esempio equiparando le detrazioni a prescindere dalla tipologia di reddito e distinguendo la tassazione del reddito che resta in azienda da quello destinato ai consumi personali. È un passaggio fondamentale per favorire gli investimenti e la crescita”.

Storicamente il circondario si è distinto per equilibrio tra qualità dei servizi, costo della vita e pressione fiscale. Oggi però il ‘carrello della spesa’ pesa molto di più.

“È vero. Questo equilibrio è messo alla prova: il costo della vita cresce, il potere d’acquisto diminuisce e anche il nostro tessuto sociale mostra fragilità nuove. Penso all’emergenza abitativa, all’invecchiamento demografico, alle difficoltà di reclutamento in settori chiave come la sanità. Non sono problemi che si risolvono solo localmente, ma il Circondario ha sempre dimostrato capacità di collaborazione istituzionale”.

Se ne parlerà anche nella Conferenza Economica del 23 e 24 ottobre.

“Abbiamo lavorato con impegno assieme al Tavolo delle imprese, sarà l’occasione per trasformare analisi e criticità in proposte concrete, con l’obiettivo di rafforzare la competitività del nostro Circondario”.

Un’altra criticità sono i tanti locali commerciali sfitti e le attività che durano pochi mesi.

“Il mestiere del commerciante oggi è molto più complesso di quanto si creda. Non basta aprire un negozio: servono strategie di valorizzazione dei prodotti locali, filiere corte, artigianato e qualità come leve distintive. Occorre anche puntare sulla rigenerazione dei centri storici, con incentivi mirati, affitti accessibili e politiche di sostegno al commercio di prossimità”.

Non solo.

“A questo va aggiunta l’innovazione digitale, la formazione e una promozione turistica che sappia mettere a sistema gli attrattori del territorio, dall’autodromo agli eventi culturali. Da tempo lavoriamo insieme alle istituzioni locali su questi temi: è un percorso complesso, ma necessario per sostenere il commercio di prossimità e restituire vitalità ai nostri centri urbani”. Le richieste di Cna in vista della Manovra 2026?

“La priorità è alleggerire la pressione fiscale e semplificare la burocrazia. È altrettanto importante garantire stabilità a misure come le detrazioni edilizie ed energetiche, trasformandole in strumenti certi e non soggetti a continue modifiche. Sul piano fiscale chiediamo di premiare chi reinveste in azienda e di facilitare l’accesso al credito, così da sostenere crescita e competitività. Infine, serve un forte investimento nelle competenze rafforzando il legame tra scuola e imprese”.

E per quanto riguarda gli aiuti alle imprese colpite dall’alluvione?

“È un tema molto sentito. Va riconosciuto l’impegno delle istituzioni, ma i tempi e la complessità burocratica hanno rallentato troppo l’arrivo dei ristori. Molte imprese hanno dovuto anticipare di tasca propria i costi per rimettersi in piedi, in attesa dei rimborsi. Chiediamo procedure più snelle e veloci perché ogni ritardo rischia di compromettere definitivamente intere filiere produttive. Le imprese hanno dimostrato resilienza e senso di responsabilità, adesso hanno bisogno di risposte concrete e tempestive”.