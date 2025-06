Piscina Ruggi di Imola: 1,8 milioni per il rilancio

Imola, 17 giugno 2025 – Accantonato ormai da tempo il progetto di coprire la vasca olimpionica all’aperto (con quei 2,5 milioni arrivati dal Pnrr si sta costruendo una nuova palestra poco distante), il Comune continua a credere nella riqualificazione energetica della piscina del PalaRuggi.

La Giunta ha infatti approvato la candidatura di un nuovo maxi-intervento da 1,8 milioni, che prevede l’installazione del cappotto termico e la sostituzione degli infissi nella struttura coperta di viale Oriani, al bando nazionale ‘Sport e periferie 2025’.

Si tratta di un piano promosso dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’obiettivo di “favorire lo sviluppo e l’adeguamento di infrastrutture sportive – si ricorda nella delibera di Giunta che dà il nulla osta all’operazione – e consentire l’inclusione sociale, il benessere e la coesione delle comunità locali”.

Per portare a termine progetto serve, come detto, un investimento complessivo di 1,8 milioni di euro. Di questi, 1,5 milioni vengono richiesti come contributo statale e 300mila euro saranno invece coperti con risorse municipali.

“L’amministrazione comunale ha già manifestato l’intenzione di intervenire nell’isolato tra le vie Oriani/Tabanelli/Leopardi/Manzoni per riqualificare le diverse infrastrutture pubbliche presenti che necessitano, vista la vetustà, di sempre maggiori interventi di manutenzione ed efficientamento utili a contenere i costi di gestione e migliorare la fruibilità – spiega sempre la Giunta nella delibera –. Intervenire sulla piscina comunale, ricompresa nel comparto di cui sopra, per riqualificarne ed efficientarne gli spazi, migliorerebbe significativamente la qualità, la funzionalità e il comfort della struttura, già oggi utilizzata dagli istituti scolastici e da diverse fasce vulnerabili della popolazione, rendendola ancora più ospitale, accessibile e capace di rispondere ai bisogni di una fascia sempre più ampia e diversificata della cittadinanza”.

In questa ottica, aggiungere cappotto termico e sostituzione degli infissi completerebbe quell’efficientamento energetico della parte di PalaRuggi riservata alla piscina comunale coperta “già iniziato con l’imminente realizzazione dell’impianto fotovoltaico finanziato in gran parte da contributi regionali delle Agende trasformative urbane per lo sviluppo sostenibile”, ricorda la Giunta. E consentirebbe inoltre di “abbattere ulteriormente i consumi e quindi i costi di una struttura notoriamente energivora”. Il tutto “garantendo la sostenibilità e conseguente accessibilità delle tariffe che i cittadini dovranno affrontare per fruire del servizio”, proseguono dal Comune.

“Il miglioramento delle condizioni interne, darà inoltre la possibile aumentare l’offerta estiva – concludono dal Municipio –, supportando l’organizzazione di attività continuative durante tutta la giornata”.