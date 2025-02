Ricari autobus a Imola, salta l'accordo

Imola, 21 febbraio 2025 – Aumenti confermati. E niente accordo con i sindacati, che si aspettavano un’apertura molto più netta da parte del Comune. Al termine di una giornata ad alta tensione, la Giunta formalizza gli annunciati rincari sui biglietti dei bus urbani. Cgil, Cisl e Uil, assieme alle rispettive categorie dei pensionati, non firmano però l’intesa che alla vigilia sembrava, seppure con un po’ di sforzo da entrambe le parti nella trattativa, possibile.

A meno di eventuali correttivi da attuare entro la seduta di Consiglio comunale che, probabilmente giovedì 27, metterà nero su bianco gli aumenti, dal 1° marzo scatteranno gli adeguamenti già anticipati nei giorni scorsi. E cioè: il costo del biglietto ordinario di Tper passerà da 1,50 a 1,90 euro; il citypass da 14 a 16 euro; l’abbonamento mensile da 28 a 31 euro.

La vicesindaca Elisa Spada: "Abbiamo tutelato studenti, lavoratori, anziani e fasce deboli, continuando a lavorare sull’efficienza e sulla qualità dei servizi offerti"

Agevolazioni in arrivo, invece, sul costo dell’abbonamento annuale ordinario, che al contrario di quanto ipotizzato nel primo incontro di inizio settimana con i sindacati non salirà da 256 a 266 euro ma scenderà da 256 a 246 euro. Sempre per quanto riguarda l’abbonamento annuale, confermate le riduzioni per gli under 27 e ampliata anche agli over 65 la fascia delle agevolazioni oggi prevista solo per chi ha più di 70 anni. Invariata anche la possibilità di rimborso integrale per gli under 26 anni che non usufruiscono della gratuità ‘Salta su’ per studenti e la restituzione del 70% dell’importo per tutti gli altri residenti (fino a esaurimento fondi regionali).

Il sindaco Marco Panieri parla di “sintesi molto complessa in un quadro economico particolarmente difficile”, rimarcando come il Comune abbia ammortizzato attraverso un investimento di 40mila euro quasi il 50% dei maggiori costi richiesti dal servizio di Tper.

“In un contesto molto difficile – aggiunge Elisa Spada, vicesindaca con delega ai Trasporti – è stata manifestata e confermata la volontà del Comune di tutelare studenti, lavoratori, anziani e fasce deboli nell’ambito del trasporto pubblico locale, continuando a lavorare sull’efficienza e sulla qualità dei servizi offerti. Con le risorse disponibili, ci siamo impegnati a trovare il miglior equilibrio possibile”.

Lettura totalmente diversa da parte dei sindacati. In una nota congiunta diffusa al termine dell’incontro con la vicesindaca Spada, Cgil-Cisl-Uil assieme alle rispettive categorie dei pensionati fanno sapere che non hanno ritenuto esserci i “presupposti per siglare un verbale di accordo, stante la pressoché totale negazione dell’Amministrazione alle richieste sindacali. Anzi – proseguono –, dopo un ipotetico rincaro a 1,90 euro del biglietto di corsa semplice, nell’incontro abbiamo ricevuto una comunicazione in cui si passava a 2 euro”.

Non è chiaro se, dopo che appunto nel faccia a faccia di lunedì scorso la Giunta aveva fermato l’asticella a 1,90, l’ipotesi dei 2 euro sia stata messa sul tavolo in cambio di agevolazioni maggiori sul fronte degli abbonamenti. O ancora se, come qualcuno sospetta, sia stata caldeggiata da Bologna, dove l’importo della corsa semplice è stato alzato addirittura da 1,50 a 2,30 euro e i rincari sono stati (a fronte di un servizio però molto più strutturato e per questo utilizzato dagli utenti rispetto a Imola) ancora maggiori.

“L’assessora ha comunicato che la base dei parametri degli aumenti riprendeva quanto in discussione nella città di Bologna, continuando a sostenere la capacità di Imola nel contenere in parte i rincari, ha ritenuto non ci fossero ulteriori spazi rispetto alle posizioni sindacali – è la linea di Cgil, Cisl e Uil –. A questo punto la nostra contrarietà all’Amministrazione è chiara e netta in merito a questi rialzi ingiustificati. Non si incentiva l’uso del mezzo pubblico, non si incentivano politiche green, non c’è un miglioramento del servizio, né benefici per le fasce deboli”.

Infine, spazio per una piccola apertura. “Auspichiamo che l’Amministrazione ritorni sui suoi passi aprendo alle proposte fatte dalle organizzazioni sindacali per limitare le ricadute sui cittadini – concludono Cgil, Cisl e Uil –. Qualora ciò dovesse accadere, ci auguriamo si palesino anche Tper e il sindaco di Imola, così come accaduto con Bologna, visto che la si continua a nominare come capofila di questa manovra”.