Shopping di Natale, sprint finale a Imola: “Acquisti in crescita”

Imola, 23 dicembre 2024 – È una parabola crescente quella che delinea l’andamento degli acquisti di Natale nei negozi di vicinato di Imola. Dopo un avvio un po’ in sordina nella prima settimana di dicembre, infatti, gli ultimi giorni hanno registrato flussi costanti di avventori nelle attività del centro storico e non solo: “Come tutti gli anni, le giornate che precedono la vigilia di Natale sono quelle dove si intensificano le compere – spiega Sabina Quarantini, commerciante e presidente di Confesercenti Imola –. Tra regali last minute, meteo più clemente e la volontà di evitare i tempi di consegna dei prodotti acquistati on line questo è il momento dei negozi sotto casa”.

Così tra profumi, cosmetici, casalinghi, capi di abbigliamento, borse, libri, ceste con provviste alimentari e tecnologia, tendenze che vanno per la maggiore sotto l’albero per lasciare a bocca aperta i propri cari, l’attesa virata è diventata realtà: “Adesso c’è una bella spinta e sono aumentate pure le frequentazioni sulla direttrice del centro – continua Quarantini –. L’arrivo della tredicesima, un po’ più alta rispetto a quella dello scorso anno, è un ulteriore stimolo. Buoni anche i dati che riguardano le spese alimentari per pranzi e cene. In questo caso i negozi di vicinato sono presidi importanti in termini di qualità e visione dei prodotti”.

Insomma, il colpo di coda del commercio di prossimità per Natale continua ad essere una certezza: “C’è ancora una bella scelta tra le merci e il rapporto di fiducia tra cliente ed esercente resta un valido caposaldo – conclude Quarantini –. Numeri importanti anche per bar e ristoranti in attesa della volata per San Silvestro”.

Soddisfazione anche in casa Confcommercio Ascom con la campagna ‘Il Natale è più bello vicino a te-Goditi la città e fai shopping sotto casa’ che da settimane incentiva il supporto al commercio locale: “C’è un bel fermento in città dove, anche grazie all’impegno dei commercianti, si respira la magica atmosfera delle feste – dice il direttore Andrea Martelli –. Da una recente indagine curata dalla nostra associazione, infatti, il 76% degli intervistati riconosce il merito dei negozi nella creazione di un clima festoso e socievole nel cuore degli abitati”.

Non solo. “Otto italiani su dieci preferiscono fare shopping nelle attività sotto casa e pensano sia giusto supportare il lavoro e l’economia locale – aggiunge –. E gli imolesi non fanno eccezione. Un bel 69% degli interpellati, inoltre, sceglie di fare i regali in comodità puntando sui rivenditori di fiducia”. Altre curiosità? Le donne fanno più regali (80,9%) e dedicano una spesa media superiore per decorazioni e doni rispetto agli uomini. Bene anche i giovani nella fascia 18-30 anni con una forte cultura del regalo (83,2%). Per gli adulti tra i 51 ed i 64 anni, infine, boom di gradimento per presenti enogastronomici e libri.