Imola, social card in arrivo a 680 famiglie: contributo di 500 euro per la spesa

Imola, 23 ottobre 2025 – Sono 680 le famiglie imolesi che riceveranno quest’anno la social card ‘Dedicata a te’, la carta elettronica introdotta dal Governo Meloni con la Legge di Bilancio 2023 per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Ogni carta prevede un contributo di 500 euro, da spendere entro il 28 febbraio 2026, con un primo acquisto obbligatorio entro il 16 dicembre di quest’anno per l’attivazione.

Gli elenchi dei nuclei assegnatari sono consultabili sul sito del Comune, che in questi giorni sta inviando la comunicazione ufficiale ai beneficiari. Le carte potranno essere ritirate negli uffici postali abilitati, previa prenotazione tramite i canali di Poste italiane. Il Comune precisa che la propria competenza “si limita alla comunicazione dell’ammissione al beneficio”, mentre l’intera procedura è gestita direttamente dall’Inps, che ha individuato i destinatari sulla base di criteri nazionali.

I requisiti per accedere al contributo sono infatti l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente e un Isee non superiore a 15mila euro annui. La misura è inoltre riservata a nuclei con almeno tre componenti, con priorità a quelli con figli minori nati entro il 2011 e con indicatore Isee più basso. Non hanno diritto alla carta i nuclei che percepiscono altre forme di sostegno economico (come Assegno di inclusione, Carta acquisti, Naspi, Cassa integrazione o fondi di solidarietà).

La carta potrà essere utilizzata per acquistare alimenti di prima necessità, tra cui carni, pesce fresco, latte e derivati, prodotti da forno, frutta, verdura, pasta, riso, legumi, miele, olio, caffè, alimenti per l’infanzia e prodotti Dop o Igp. Sono invece escluse le bevande alcoliche.

Chi già possedeva la carta nel 2024 e risulta nuovamente tra i beneficiari vedrà accreditato il nuovo contributo sulla stessa Postepay. In caso di smarrimento o furto, sarà necessario rivolgersi a Poste Italiane per bloccare e sostituire la carta, in modo da ricevere comunque i 500 euro previsti.

Nel commentare l’avvio della misura, l’assessora al Welfare, Daniela Spadoni, ha espresso gratitudine verso gli uffici comunali che “con pochissimo preavviso hanno inserito un’attività complessa nella programmazione ordinaria, mettendosi a servizio della comunità per far arrivare rapidamente le risorse alle famiglie in difficoltà”.

Al tempo stesso, Spadoni ha sottolineato i limiti di un intervento giudicato “di carattere meramente assistenzialista e di impronta neostatalista. Peccato – aggiunge l’assessora al Welfare – non coinvolga la rete dei servizi sociali e delle associazioni presenti sul nostro territorio: tutti questi soggetti hanno ben dimostrato nel tempo che senza un loro coinvolgimento diretto non avviene alcun reinserimento sociale, che invece è l’obiettivo minimo imprescindibile di dignità. Lo stesso – conclude Spadoni – vale nel non avere permesso di usufruire di questa carta a chi riceve, ad esempio, altri sostegni economici. Come se una carta prepagata potesse riuscire a risolvere i problemi quotidiani che vivono le nostre famiglie, soprattutto dopo tutte le situazioni catastrofiche accadute in questi anni”.