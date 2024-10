Il consigliere Rodondi: "Fare Chiarezza sulle cause dell’incuria nei fiumi"

Casalfiumanese (Bologna), 16 ottobre 2024 – "Più ascolto e democrazia. E meno ‘bullismo’". Lo chiede il consigliere comunale di opposizione a Casalfiumanese (e componente della segreteria di Forza Italia), Christian Rodondi. Il consigliere ricorda che durante il grave maltempo del 19 settembre "la situazione del Rio Casale ha destato non poca preoccupazione. La coesione dei residenti ha fatto sì che si evitasse un allagamento di alcune abitazioni poste a ridosso della via Montanara. Occorre ringraziare questi cittadini, che hanno rimosso alcuni cumuli di legname imprecisato portato dalla piena, materiale incagliatosi sotto a un ponticello che rischiava di far salire ulteriormente il già alto livello idrometrico del piccolo corso d’acqua".

Poi l’affondo: "Il ruolo di consiglieri di opposizione ci impone di chiedere chiarimenti. Proprio per avere chiarimenti sul motivo dell’incuria, responsabilità forse da chi era preposto alla rimozione e anche da chi forse avrebbe dovuto vigilare meglio o segnalarlo a chi di dovere. Per questo – accusa Rodondi – essere accusati di strumentalizzazione politica è fuori luogo. Viene detto sulla pagina di ‘insieme per Casalfiumanese’. Ciò che è successo in Romagna ci impone di pretendere sicurezza idraulica anche nel nostro territorio: ma anche per i nostri concittadini, senza ricevere lezioni dalla maggioranza quando non abbiamo fatto altro che intervenire con educazione. Siamo stati accusati di "manipolare i fatti "(come, quando, perche? Occorre spiegarlo, altrimenti sono accuse gratuite). Quando si farà qualcosa per la tassa sui rifiuti? Nel 2025 costerà circa il 30% in più per colpa del sistema di raccolta che non ha funzionato, spero non volutamente, nel 2024. Cosa si sta facendo per i corsi d’acqua? I cittadini aspettano notizie e risposte".