Imola, addio all’attrice e musicista Paola Contavalli

Imola, 6 ottobre 2023 – Addio a Paola Contavalli, attrice, cantante, musicista, ma anche ricercatrice e docente. Aveva ricevuto premi e riconoscimenti in Italia e nel mondo. Era figlia del noto liutaio imolese Primo Contavalli. Si è spenta giovedì. A Imola nel 2012 le era stata conferita la Lucerna d’Oro che le era stato conferito nel 2012. È stata tra i componenti de Il canzoniere delle Lame. Il sindaco Marco Panieri ha espresso il suo cordoglio: "Nonostante abbia lavorato e vissuto per lungo tempo all’estero, in particolare in Brasile dove ha insegnato all’Università Federale Brasiliana, ha sempre avuto un grande affetto e amore per Imola, dove tornava e ha vissuto gli ultimi anni impegnandosi per far conoscere la musica delle donne e dei popoli sottomessi – la ricorda il sindaco Marco Panieri in un messaggio di cordoglio a nome della città -. Ai suoi famigliari ed alle persone a lei più care i nostri sentimenti di profonda vicinanza”.