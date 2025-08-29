Confronto senza acuti
Confronto senza acuti
Imola
Imola, furto al Centro Olivetti. Rubati computer portatili
29 ago 2025
REDAZIONE IMOLA
  Imola, furto al Centro Olivetti. Rubati computer portatili

Imola, furto al Centro Olivetti. Rubati computer portatili

Ladri in azione nella struttura di via Aspromonte. Il bottino è di alcune migliaia di euro

Imola, 29 agosto 2025 – Colpo all’interno del Centro di innovazione e formazione Adriano Olivetti di via Aspromonte. Nella giornata di mercoledì, ignoti sono riusciti a introdursi nella struttura che fino a qualche anno fa ospitava lo Zoo Acquario dopo aver forzato, con un oggetto atto allo scasso, una porta di accesso al primo piano. Una volta all’interno, i ladri hanno portato via alcuni computer portatili della Fondazione Its Adriano Olivetti lasciati su un tavolo.

Non risultano altri danni ai locali, ma il valore della refurtiva è stimato in alcune migliaia di euro. L’episodio ha destato preoccupazione, trattandosi di una sede dedicata alla formazione e all’innovazione tecnologica.

I referenti tecnici della Fondazione Its Adriano Olivetti, hanno già sporto denuncia alla Polizia di Stato. Sul caso sono ora al lavoro gli investigatori, che stanno acquisendo le immagini del sistema di videosorveglianza presente nell’area. Le indagini, condotte congiuntamente dagli agenti del commissariato di via Mazzini e dalla polizia locale, mirano a risalire agli autori del furto.

