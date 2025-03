La pasticceria Virginia di Imola chiusa dal Questore

Imola, 12 marzo 2024 – Le luci spente in quelle vetrine bordate di viola. E un cartello che recita: quindici giorni di stop al bar ’Virginia Alta Pasticceria’ di via Appia, firmato dal Questore. Nero su bianco l’ultimo atto di una convivenza da sempre difficile del locale con il vicinato. ’Pietra dello scandalo’ quel karaoke che ha visto arrivare agli uffici delle forze dell’ordine «moltissimi esposti da parte dei cittadini per i volumi troppo alti» spiegano dal commissariato. Ma dietro alla decisione di mettere i sigili al locale, come spiegato nelle motivazioni del Questore, ci sono anche i «diversi interventi eseguiti dagli agenti e dalla polizia economico-amministrativa», oltre alla «inottemperanza alle prescrizioni, più volte ravvisata dopo i controlli», «all’inosservanza recidiva del regolamento comunale, in modo particolare relativo alla quiete pubblica», la «conduzione non collaborativa durante i controlli» e «l’utilizzo dei locali in orari non consentiti».

I controlli nella pasticceria dopo le telefonate dei residenti, sono partiti a giugno, con il locale inaugurato circa un mese prima. La pasticceria viene trovata «sprovvista – spiegano dal commissariato –, della necessaria autorizzazione all’intrattenimento musicale». Da quel momento viene fatta un’altra serie di controlli, durante i quali viene rilevato dagli agenti un «atteggiamento polemico e non collaborativo», arriva una sanzione per il dehor esterno (evidentemente primo di autorizzazioni) oltre a un richiamo per la mancata esposizione del cartello a norma di legge che segnala l’area come videosorvegliata.

Un sopralluogo di Arpa arriva poi a disporre, tramite ordinanza del sindaco, la sospensione della musica per 12 giorni. Prescrizione che - a quanto pare – sarebbe stata rispettata solo pe pochi giorni. Le ultime visite delle forze dell’ordine risalgono allo scorso 22 febbraio, con la polizia amministrativa che avrebbe chiesto ai gestori di abbassare la musica, e, inoltre, i controlli dei documenti sarebbero risultati particolarmente «difficoltosi». Sempre a fine febbraio, gli agenti sono intervenuti nuovamente intorno alle 4 del mattino perché era stata segnalata loro musica ad alto volume lasciata accesa nel locale.