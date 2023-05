Maltempo Imola, evacuato il paddock 2 dell'Autodromo. Sospesi i lavori per il Gp di F1

Imola (Bologna), 16 maggio 2023 – Lavori interrotti anzitempo e paddock 2 evacuato (foto) a causa dell’arrivo di un’ondata di piena attorno alle 19. È questa al momento la situazione all’Autodromo di Imola, dove nel fine settimana è in programma il Gran premio di Formula 1.

L’ingrossamento del fiume Santerno non era previsto in queste dimensioni. E la preoccupazione è tanta. Non siamo ai livelli dell’alluvione del 2014, quando il paddock fu completamente sommerso dall’acqua, ma si registrano comunque i primi allagamenti nel cuore pulsante dell’Enzo e Dino Ferrari, dove sono in corso le operazioni di allestimento dei vari motorhome e delle hospitality a disposizione dei team.