Imola, i cuochi di Masterchef Polonia a lezione al San Domenico

Imola, 22 gennaio 2023 - C’è un filetto di branzino che ha stregato la Polonia. Magia in un piatto, circondato da piccole verdure e un purea di broccoli: in altre parole, la prova principe della semifinale Masterchef del paese affacciato sul mar Baltico. Il piatto, tutto imolese, non poteva che essere uscito dalle cucine del San Domenico, dove lo chef Max Mascia ha fatto il suo debutto nel noto format televisivo Sky.

Chef, com’è andare in tv, nella puntata di un programma planetario?

"L’emozione c’è tutta. E la sensazione di avere a che fare con una produzione di altissimo livello è immediata. Una ventina le persone della troupe polacca quando i concorrenti sono passati da Imola. E oltre ottanta per la semifinale per cui ho fatto il giudice a Livorno".

Il suo piatto è servito quindi a selezionare i tre finalisti del programma?

"Sì, e il vincitore della puntata è stato anche il vincitore dell’edizione, insomma, ci abbiamo visto bene".

La prova in cosa consisteva?

"Sono venuti a Imola in quattro per imparare da me la preparazione del piatto. Li ho invitati in cucina, erano molto emozionati: ho spiegato la preparazione in inglese, affiancato anche dai loro traduttori. Il giorno dopo hanno dovuto, sulla terrazza Mascagni di Livorno (le fasi finali si sono tenute interamente in Italia, ndr), replicare il piatto più fedelmente possibile".

Il livello della trasmissione è alto?

"Trattandosi delle fasi finali del programma la richiesta era quella di un piatto molto selettivo che richiedesse discrete capacità tecniche, e direi che se la sono cavata".

Come se l’è cavata lei con i tempi televisivi?

"Davanti alla telecamera il tempo ha la capacità di restringersi o dilatarsi da un momento all’altro. Vengono nel mentre preparati più piatti, così da arrivare pronti al momento dell’assaggio. Da tener conto poi, che ogni fase della preparazione viene documentata in video".

Secondo lei trasmissioni come Masterchef hanno aiutato la cucina di alto livello ad arrivare nelle case di sempre più persone?

"La visibilità, con programmi di questo tipo, è sicuramente molto alta. Difficile dire però se il vero obiettivo di chi partecipa sia arrivare alla gestione di un ristorante o qualcosa di diverso: oggi sono infinite le opportunità legate alla cucina, e molte di queste prevedono una grande capacità di stare davanti a una telecamera".