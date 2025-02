Bus a Imola, centrodestra contro i rincari

Imola, 19 febbraio 2025 – Nuove critiche dalle forze politiche di opposizione, in particolare quelle di centrodestra, in merito agli annunciati rincari dei prezzi dei biglietti per i bus di Tper. Se non ci saranno correttivi di qui a fine mese, dal 1° marzo in città il costo della corsa singola passerà da 1,50 a 1,90 euro (+27%), quello del citypass da 14 a 16 euro (+14%), l’abbonamento mensile da 28 a 31 euro (+11%) e l’annuale da 256 a 266 euro (+4%).

“Una scelta assurda che va a colpire chi deve muoversi per esigenze di lavoro o familiari, ma anche le attività commerciali e le fasce più deboli della popolazione”, protesta Nicolas Vacchi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e capogruppo dei meloniani in Città metropolitana, che nei giorni scorsi ha portato il caso nell’Aula di piazza Matteotti.

“Questi aumenti ci vengono imposti, ma a fronte di quale servizio?”, domanda ancora Vacchi, facendo riferimento al fatto che balzelli analoghi sono stati applicati anche a Bologna. “Il trasporto su gomma – aggiunge il meloniano – è sotto gli occhi di tutti per l’inefficiente servizio bus, in certi casi per il mancato rispetto degli standard di puntualità, per le corse saltate (quattro su dieci) e per gli insufficienti controlli a bordo verso chi non paga”.

Nella lettura dell’esponente di FdI, quella del sindaco Marco Panieri è “la Giunta degli aumenti di tasse e tariffe”. Da qui l’esortazione di Vacchi al primo cittadino: “Per una volta provi a impegnarsi nell’efficienza reale del servizio e nella tutela economica dell’utenza che ogni giorno deve poter fruire dei bus. Basta coi misteri e con i giri di parole, il sindaco deve venire a riferire in Aula che intenzioni ha. Lo deve ai cittadini. Il Pd dimostra di far fatica a dire la verità in faccia alla comunità imolese. L’amministrazione comunale parla di ‘ipotesi, elaborazioni, approfondimenti, nuovi incontri’: non è che si tratti solo di chiacchiere per allungare il brodo e arrivare al 1° marzo?”.

Sempre dai banchi dell’opposizione, il consigliere comunale della Lega, Daniele Marchetti, prova invece a guardare oltre; ma sempre con l’obiettivo di scongiurare i rincari che scatteranno come detto dal 1° marzo.

“In una città in cui assistiamo a un continuo aumento dei parcheggi a pagamento, ritengo che l’incremento di 85mila euro richiesto da Tper per il trasporto pubblico locale su scala imolese (da 465mila a 550mila euro, ndr) possa essere coperto con i ricavi derivanti dai posteggi a strisce blu”, è il pensiero del leghista.

Dopo l’incontro di lunedì tra Giunta e sindacati, e in vista di un nuovo faccia a faccia già in programma per domani all’ora di pranzo, Marchetti incalza quindi i vertici del Municipio. E in particolare il sindaco Panieri e la sua vice Elisa Spada, assessora con delega ai Trasporti.

“L’amministrazione comunale dia un senso alle proprie politiche che, per quanto mi riguarda, restano in larga parte non condivisibili – fa sapere il leghista –. Dal momento che in ogni angolo della città spuntano parcheggi a pagamento, perché non destinare quei ricavi a qualcosa di realmente utile?”.

Già attraverso una recente interrogazione alla Giunta, Marchetti aveva infatti ricordato come il Codice della strada preveda che i proventi dei parcheggi a pagamento vengano investiti “anche nella manutenzione stradale e nel trasporto pubblico locale. Eppure – prosegue nel suo ragionamento l’esponente del Carroccio –, ci ritroviamo con strade piene di buche e un aumento del costo dei biglietti dei mezzi pubblici. Qualcosa non torna”.