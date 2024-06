Elezioni sindaco Fontanelice 2024, decisivi 16 voti. Vecchio: "Chiederò il riconteggio"

Fontanelice, 12 giugno 2024 – Un paese spaccato in due. A Fontanelice, ieri mattina, non si parlava d’altro. La vittoria al fotofinish del sindaco uscente Gabriele Meluzzi, candidato della civica FontanaFutura a traino centrosinistra, per 16 voti in più rispetto allo sfidante Vito Antonio Vecchio di quella Per Fontanelice che ammicca al centrodestra, continua a tenere banco nel chiacchiericcio dell’abitato della vallata. Intanto, dopo una nottata passata a smaltire la delusione per la bruciante sconfitta, è tornato a parlare Vecchio: "Il ribaltone, come dimostra il risultato dello spoglio, era a portata di mano – sono le sue prime parole –. Così è andata in fumo l’opportunità di materializzare una democratica alternanza in municipio. E tutto per un pugno di voti, quelli di un paio di famiglie. A certe scoppole ormai io sono abituato ma questa volta ho visto candidati e molti elettori parecchio abbattuti".

Ipotesi riconteggio: "Lo faremo sicuramente perché mi segnalano diverse schede un po’ borderline – ammette –. Ci stiamo informando sulle modalità per avanzare la richiesta a chi di dovere ma il margine così esiguo impone il ricontrollo. Il nostro percorso all’opposizione da 15 anni a questa parte è stato sempre in crescendo. La gente si identifica nelle nostre battaglie". Poi uno sguardo al futuro: "Fontanelice è stato l’unico comune del circondario ad animare un vero testa a testa per la fascia tricolore – ragiona Vecchio –. FontanaFutura? Meluzzi e soci si sono consumati a forza di promesse ma la prova del nove è dietro l’angolo. Per lui sarà già dura tenere a bada i probabili assessori della nuova giunta. Torno a rappresentare la minoranza in consiglio ma sarà il mio ultimo giro politico. Dopo tre lustri lavorerò anche per dare il via ad un fisiologico ricambio nel nostro schieramento".

Sul fronte preferenze, intanto, ci sono i primi verdetti. Per Fontanelice, oltre a Vecchio, porterà in consiglio Gianfranco Mascherini e Niccolò Carapia (figlio del consigliere metropolitano Simone, ndr). Per quanto riguarda, invece, FontanaFutura dentro i più votati Luciana Righini, Ayla Giovannini, Beatrice Mari, Massimo Salvini, Mirko Casini, Stefano Colli e Andrea Zuffa.