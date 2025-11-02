Il Pd ‘chiama’ il governo: “Basta circo con animali”

Imola, 2 novembre 2025 – Riparte il dibattito, sempre piuttosto caldo a livello locale, sulla presenza degli animali nei circhi. Il Consiglio comunale ha approvato l’altra sera, con il sì della maggioranza e l’astensione di FdI e Lega, una mozione che impegna il sindaco e la Giunta a “sollecitare il Governo nazionale, in quanto materia di sua diretta competenza, perché si attivi per riformare l’attuale disciplina degli spettacoli viaggianti superando la presenza degli animali”. Il documento è stato presentato dal Pd e, come detto, sostenuto dagli alleati Imola Corre e Sinistra imolese.

Lo stop al circo con animali in città era scattato, durante il secondo mandato dell’ex sindaco Daniele Manca, dopo la drammatica fuga della giraffa Alexandre, nel settembre 2012, culminata con la morte dell’animale stroncato da un infarto dopo una mattinata di corse a perdifiato dal Lungofiume alla prima zona industriale (venne recuperato alla Cefla) con tanto di auto danneggiate ed enormi rischi per la viabilità. Un episodio, quello, raccontato qualche anno dopo anche da Vinicio Capossela in una sua canzone.

Il via libera al ritorno dei circhi con animali a Imola era arrivato invece a luglio 2019, quando l’allora Giunta guidata dall’ex sindaca Manuela Sangiorgi aveva modificato il regolamento comunale, che vietava appunto gli show con leoni, giraffe e simili, per “riallineare il regolamento alla legislazione attualmente vigente così da prevenire impugnazioni che, alla luce dell’attuale giurisprudenza, sarebbero accolte”. E questo, recitava la delibera attraverso la quale si andò modificare il regolamento municipale, “anche al fine di non esporre il Comune ad eventuali richieste di risarcimento danni e a condanna alle spese di lite”.

In questo contesto è arrivata la mozione approvata l’altra sera dall’Aula di piazza Matteotti. Un documento che “non nasce solo da fatti cronaca – ha spiegato Cecilia Ricci (Pd) –, ma anche da una mancanza che non può più essere tollerata dal governo centrale”.

Non la vede così Nicolas Vacchi di Fratelli d’Italia (“Chiedete ad altri quello che potreste fare voi con una modifica al regolamento”), mentre il leghista Daniele Marchetti, che ha presentato invano un emendamento alla mozione, avrebbe preferito “portare il confronto su scala regionale come avvenuto in Lombardia”.