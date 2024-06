Sindaco di Castel San Pietro: Marchetti vince con il centrosinistra. Dozza resta al civico Albertazzi

Imola (Bologna), 10 giugno 2024 - Francesca Marchetti festeggia la vittoria a Castel San Pietro Terme (è al 64,2% con 7 sezioni su 20 scrutinate) per il centrosinistra. Davide Mazzoni (centrodestra) si è fermato al 28,64%, Marco Gherardi al 7.16%. Come a Castel San Pietro, sono stati confermati ovunque i colori delle amministrazioni uscenti in tutto i comuni in cui si votava per le amministrative.

In alcuni casi per un soffio, come a Fontanelice dove Gabriele Meluzzi ha vinto per 16 voti la combattutissima sfida con Vito Vecchio. Da record – di questi tempi – l’affluenza con il 73,79%, record della provincia di Bologna.

In altri casi la maggioranza è stata davvero bulgara. A Borgo Tossignano, Mauro Ghini (81,29%) ha prevalso nettamente su Paolo Sartiani (18,71%), rivelandosi il sindaco che ha ricevuto la percentuale più alta. A Casalfiumanese Beatrice Poli (69,97%) ha battuto Stefania Rovatti (30,03%). A Mordano, Nicola Tassinari è stato eletto col 61,8%; Maurizio Gasparri si è fermato al 38,2%.

Vola verso la conferma anche Matteo Montanari a Medicina, pur con dati ancora parziali (63,14% con 3 sezioni su 16).

A Castel Guelfo confermatissimo il sindaco Claudio Franceschi, del centrosinistra, con il 58,64%; dietro di lui la civica Laura Mingozzi (20,82%) e Marco Signorini, civico sostenuto dal centrodestra (20,54%).

L’unico non afferente all’area centrosinistra era il sindaco civico di Dozza, Luca Albertazzi che conquista il terzo mandato sostenuto dalla lista ’Progetto Dozza’ (57,55%). Lo sfidante Luca Mainieri, alla guida dell’ampia coalizione ’Cambiamento’, si è fermato al 42,45%.