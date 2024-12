Il sindaco di Imola Panieri: “Dalla Bretella alla F1, i nostri piani futuri”

Imola, 22 dicembre 2024 – Dagli investimenti alla sanità, passando per i grandi eventi. Il tutto con un occhio alla Giunta, da ricalibrare dopo l’uscita dell’ex vicesindaco Fabrizio Castellari. Sono tanti i temi al centro del consueto colloquio di fine anno tra il sindaco Marco Panieri e i giornalisti imolesi.

Un anno più difficile del previsto per la città, che tra settembre e ottobre ha rivissuto l’incubo alluvione. E che in generale arriva a queste festività con tante ansie, piccole e grandi, per il futuro.

Marco Panieri, sindaco di Imola

CANTIERI

Tanti i lavori in corso: la nuova scuola di Sesto Imolese, la nascente palestra a servizio delle Valsalva e del Ruggi (“Pronta per la prossima stagione sportiva”) e il polo formativo all’ex Zoo Acquario (“Lo consegneremo alla città nel 2025”). Poi la riqualificazione dell’Osservanza (“Sta andando avanti in maniera veloce”) e il potenziamento dell’illuminazione pubblica (“A inizio anno arriveremo in viale Dante, poi passeremo al viale dei Cappuccini che è molto buio”). E la Bretella? “Avvieremo a breve la progettazione – assicura il primo cittadino –. La completeremo nel secondo mandato”. Infine, lo sprint sul muro dell’Autodromo: “In questi giorni stiamo procedendo con l’accantieramento. Lavori nel nuovo anno”.

CASO TOZZONA

Dopo la costruzione dei nuovi campi da padel, la contestata tensostruttura per il calcio a 5 nel parco attorno al centro sociale La Tozzona, in Pedagna, “non si farà”. Il sindaco Panieri, confermando le voci di stop sempre più insistenti, parla di “capitolo chiuso”. E aggiunge: “L’investimento della società sportiva tardava ad arrivare… Ora i tempi non sono maturi”. Confermato invece l’arrivo dell’annunciato campetto da basket a servizio del quartiere, mentre per vedere una nuova tensostruttura “a supporto delle scuole” bisogna guardare alle frazioni. E in particolare a Ponticelli.

SANITÀ

“Il tema dell’autonomia dell’Ausl non è in discussione – rimarca il primo cittadino –. La mia posizione è chiarissima. Il dibattito è solo sulla stampa, nei tavoli di confronto non se ne sta parlando. Dobbiamo pensare alle sfide della sanità di oggi. A inizio gennaio incontrerò il nuovo assessore regionale: bisogna stringere sul nuovo assetto istituzionale di Montecatone”.

SOCIALE

Povertà e situazioni di emarginazione crescono anche a Imola. “Crisi e alluvione ci consegnano più fragilità – osserva Panieri –. Nei prossimi anni bisognerà lavorare con attenzione. La stazione di posta aperta 24 ore su 24 in via Poiano, realizzata dall’Asp con i fondi del Pnrr, ci permetterà di avere uno spazio importante in più a disposizione”.

EVENTI

Non ancora presentato ufficialmente il calendario dell’Autodromo. “Lo faremo presto – assicura il primo cittadino –, sottolineandone le ricadute economiche per il territorio. Nel 2025 rivedremo i concerti: oltre a quello di Max Pezzali, lavoriamo anche su qualcos’altro. E vogliamo cambiare pure ‘Imola in musica’ creando un ulteriore weekend di eventi”.

FORMULA 1

Inevitabile un passaggio sulla difficile permanenza del Circus in città. “La rotazione dei Gp? Si parla di quello e di tante cose – riferisce Panieri –. Serve una politica dei piccoli passi. Credo che non sia finita qui, vogliamo giocarci la nostra partita”.

Il Gran premio che si è svolto in autodromo nel maggio scorso

ASSESSORE

Si cerca sempre il sostituto di Castellari, con relativa redistribuzione delle deleghe oggi tutte in mano al sindaco. “La nomina arriverà a gennaio, serve una figura adeguata – conclude il primo cittadino –. Politica o tecnica? Vediamo…”.