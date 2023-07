Semina il panico con un furgone in piazza a Borgo Tossignano (Bologna): denunciato

Imola (Bologna), 7 luglio 2023 - Ha seminato il panico al volante del suo furgone, poi si è dileguato abbandonando il mezzo poco dopo. Infine è stato rintracciato e denunciato. Serata movimentata, quella di mercoledì 5 luglio, a Borgo Tossignano. I carabinieri della compagnia di Imola erano impegnati in piazza dell’Unità, in un servizio di ordine e sicurezza pubblica nell’ambito della seduta plenaria dei Consigli comunali della Vallata del Santerno. Attorno alle 21.45, l’attenzione di tutti è stata richiamata dalle accelerazioni e sgommate di un furgone che si era avvicinato a tutta velocità alle sbarre anti-terrorismo collocate in prossimità dell’evento per proteggere le persone, come previsto in occasione di manifestazioni o eventi simili. Alla vista dei carabinieri, prontamente intervenuti a protezione dei presenti, il conducente del furgone è fuggito ed è stato inseguito sulla Montanara. Incapace di seminare i militari dell’Arma, il conducente del furgone è sceso dal mezzo che ha abbandonato sulla carreggiata. Ed è fuggito per i campi. Ispezionato dai carabinieri, il veicolo, un Peugeot Boxer, è risultato intestato a una 61enne ferrarese, la quale, contattata dai militari, ha riferito che il mezzo era in uso al figlio 30enne, anche lui residente nel Ferrarese. All’interno del veicolo, i carabinieri hanno trovato una maschera in lattice di Joker, uno smartphone e una borsa da lavoro contenente degli attrezzi da scasso. Alle 23.50, i carabinieri della centrale operativa di Imola hanno poi ricevuto la telefonata di un 72enne italiano, residente a Borgo Tossignano, che ha riferito di aver dato ausilio a un giovane seminudo che aveva suonato al citofono per chiedere aiuto, a seguito del furto del proprio furgone avvenuto nei pressi del fiume Santerno, in cui si era recato per farsi un bagno. All’arrivo dei carabinieri della stazione di Fontanelice, però, è emerso che quel giovane ‘derubato’ era il 30enne ferrarese che stavano cercando, il quale aveva simulato il furto del furgone per evitare di assumersi la responsabilità di quello che aveva fatto un paio d’ore prima in piazza. È stato un carabiniere a riconoscere il 30enne nel conducente materiale del furgone al momento dei fatti, perché il militare si era avvicinato alla cabina di guida per bloccare l’autista. Accompagnato in caserma, il giovane ferrarese è stato denunciato per simulazione di reato, resistenza a un pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Inoltre, il 30enne è stato sottoposto dai carabinieri anche alle sanzioni amministrative per le infrazioni al Codice della strada commesse durante la fuga: rumori molesti durante la circolazione, circolazione a velocità non commisurata alle situazioni ambientali, inottemperanza all’alt di funzionari o agenti e circolazione contromano in curve, dossi o con limitata visibilità. La patente di guida è stata ritirata.