Sfera Ebbasta a Imola, c’è la data del concerto in Autodromo

Sfera Ebbasta, il 7 luglio a Imola con Shiva e Luchè

Imola, 4 febbraio 2023 – Il secondo tassello che comporrà il mosaico estivo dell’Autodromo è sistemato. Una settimana prima dei Placebo, attesi all’Enzo e Dino Ferrari venerdì 14 luglio, il paddock ospiterà Sfera Ebbasta. Venerdì 7 luglio assieme al rapper milanese, sul palco dell’Imola Summer Sound, saliranno anche Luchè e Shiva. L’annuncio ufficiale alla notizia che circolava in città già da diversi giorni è arrivata ieri poco dopo l’ora di pranzo.

Prende così forma il nuovo festival organizzato da Trident Music in collaborazione con Studio’s. Un appuntamento che richiama nel nome il marchio ‘The sound of Imola’, lanciato dal Comune lo scorso anno, pensato per portare in Autodromo un pubblico più giovane rispetto a quello visto per esempio la scorsa estate per Vasco Rossi, Cesare Cremonini o i Pearl Jam, eventi capaci tuttavia di radunare folle oceaniche ben diverse da quelle attese a Imola la prossima estate.

A ogni modo, nelle parole dei promotori, la nuova rassegna "regalerà degli imperdibili live di altissimo livello, grazie alle esibizioni di importanti artisti che con le loro hit renderanno lo spettacolo unico e pieno di sorprese". La serata che inaugura il festival sarà dunque completamente all’insegna della musica urban: agli artisti già annunciati, gli organizzatori assicurano l’aggiunta di altri nomi che andranno a completare la scaletta.

Gli indizi portano tutti a Salmo, altro rapper che in questi giorni ha annunciato le prime due date estive dopo quelle del tour in partenza a breve nei palazzetti. Sempre più difficile da concretizzare sembra invece il progetto di portare in Autodromo Gianni Morandi, che il 21 marzo si esibirà all’Unipol Arena di Bologna.

Nell’attesa di capire come sarà l’estate degli eventi musicali in riva al Santerno, che per ora sembra lasciare piuttosto freddi gli imolesi abituati ai super-appuntamenti del 2022, meglio concentrarsi sui nomi già confermati.

Sfera Ebbasta è l’indiscusso recordman di vendite e ascolti nel nostro Paese, per il secondo anno consecutivo l’artista più ascoltato in Italia nel 2022 su Spotify. A Imola, il "trapking" Sfera farà ascoltare tutti i brani principali del suo repertorio, a partire da quelli delle origini fino ad arrivare alle hit più iconiche.

In Autodromo si esibirà anche Luchè, arrivato al successo nel 2018 con l’album ‘Potere’, certificato doppio disco di platino. In autunno è tornato live con il suo ‘Dvla tour’ nei palasport italiani, incasellando un sold out dopo l’altro. I concerti sono stati l’occasione per portare dal vivo i brani di ‘Dove volano le aquile’ (altro disco di platino), ultimo progetto discografico del rapper, oltre a tutti i suoi più grandi successi.

Anche Shiva sarà presente sul palco dell’Autodromo nella prima data del nuovo Festival. Il giovane rapper milanese ha attirato i riflettor i di tutta Italia negli ultimi due anni grazie a collaborazioni con i colossi del rap del nostro Paese, tra cui Sfera Ebbasta, Capo Plaza, Marracash e molti altri. Il 2021 e il 2022 sono stati densi di soddisfazione per Shiva, in particolare grazie alla pubblicazione di hit come ‘Pensando a lei’, ‘Soldi puliti’, ‘Non è easy’, e dell’album ‘Milano Demons’, che porterà in tour gli appuntamenti live del ‘Milano demons tour’.

I biglietti per la prima edizione dell’Imola summer sound sono disponibili in prevendita sui circuiti Ticketone e Ticketmaster. Radio105 è media partner ufficiale dell’evento.