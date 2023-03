A Caroli il Sermenghi

Il golf ha incontrato la solidarietà al Club Le Fonti dove era in programma il XVI Memorial Umberto Sermenghi. La gara, promossa dai Lions di Castel San Pietro Terme ha vinto oltre 50 giocatori, ma anche amici che si sono divertiti nella contesa sul putting green o nel torneo di burraco. In campo il migliore è risultato Giuliano Caroli, vincitore seppur con un gioco lontano dal suo livello: 81 colpi sono stati sufficienti al giocatore castellano per risultare il migliore. In prima categoria Mattia Carletti (33) ha preceduto Gianluca Pulega (30) e Fabrizio Bellocchio (27). In seconda Alberto Mondanelli (41) ha registrato il miglior punteggio netto assoluto staccando Gianluca Rossi (35) e Gian Carlo Rossanigo (32).

In terza categoria l’argentano Luca Pilati (39) ha avuto la meglio nei confronti di Fabio Zambelli (37) ha completato il podio Riccardo Cané (34). Giocatori nuovamente in campo nel Golf Passion Winter Tour. La giovane Martina Fiorini è stata protagonista di un’ottima prestazione vincendo con 73 colpi, uno oltre il par del percorso. Carlo Peschiera (39), Ivano Falconi (35) e Marco Rossi (37) si sono imposti nelle tre categorie nette mentre Rosalinda Triggiani (34) è stata la migliore tra i neofiti.