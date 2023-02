A Galassi la serie B va molto stretta

Mladenov 7. (In 36’ da 2 612, da 3 27). Il fuoriclasse è tornato e la Virtus l’ha capito già alla fine dei primi due quarti quando erano già 15 i punti segnati. Stringe i denti dopo un infortunio al gomito. Nel repertorio ci sono sempre camionate di rimbalzi. La sua tripla a 1’20’’ chiude la gara.

Galassi 6,5. (In 35’ da 37, da 3 26). Imbuca meno punti del solito. Fa tanto lavoro sporco in difesa. La serie B gli va stretta.

Magagnoli 6,5. (In 29’ da 2 46, da 3 25 ) Quando l’attacco non gira si carica la squadra sulle spalle. Giocatore generoso, esce per 5 falli a 2’14’’ dalla fine. Aglio 6,5. (In24’ da 2 15, da 3 22 ) Nel finale di partita mette una tripla di importanza capitale. Leadership e cazzimma non mancano mai.

Morara 6. (In 25’ da 2 14). E’ sempre molto utile a rimbalzo e sulle palle vaganti. Carta 6. (In 17’ da 3 02). Minuti preziosi per aiutare la squadra. Soliani 6. (In 16’ da 2 02, da 3 12 ). Chiamato in causa non delude.

Milovanovic 6. (In 15’ da 2 12) Fa legno in difesa e prende rimbalzi, quando gli riesce, fa canestro. Dalpozzo. (In 5’ da 2 00, da 3 00) Si prende minuti in campo per far respirare i compagni, lo fa bene.

Arcangeli sv. Con le rotazioni ridotte all’osso servono uomini. Alberti sv. Torna fra i convocati dopo l’infortunio al ginocchio, va in panchina per fare numero. Covatta sv. Respira l’aria della prima squadra e questo lo aiuterà a crescere.