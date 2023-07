Abbonamenti. L’Andrea Costa chiede ai tifosi un atto di fede

di Luca Monduzzi

È una prova d’amore forte quella che chiede ai suoi tifosi l’Andrea Costa lanciando la campagna abbonamenti per la prossima stagione. La squadra che affronterà la prossima serie B Nazionale è ancora da costruire con l’unica certezza che al momento è rappresentata dall’allenatore, che a meno di colpi di scena sarà Emanuele Di Paolantonio. Le riserve dovrebbero sciogliersi nei prossimi giorni, o magari nelle prossime ore, per l’ufficialità del ritorno del tecnico teramano classe 1981 pronto a sedersi nuovamente sulla panchina dell’Andrea Costa a distanza di tre stagioni, dopo averla salutata al termine della stagione 20192020. Fu l’ultima in serie A2 per il club biancorosso dopo l’autoretrocessione. Due stagioni a Imola per Di Paolantonio, con il decimo posto nel 20182019 mentre nel 20192020 il campionato si interruppe in aprile causa pandemia. La stagione seguente Di Paolantonio è rimasto in A2 alla guida di Mantova, esperienza chiusa con l’esonero, mentre le ultime due era sulla panchina di Brescia, in serie A, come assistente nello staff di Alessandro Magro e ha festeggiato la conquista della Coppa Italia in febbraio.

Partirà dunque da Di Paolantonio la stagione 20232024, con la società che darà poi al tecnico le chiavi per la costruzione della squadra. Intanto si parte con gli abbonamenti, con la società che cercherà di raccogliere fiducia tra i suoi tifosi parallelamente alla costruzione della squadra. La campagna, che ha il supporto dello storico sponsor Grafiche Baroncini, aprirà lunedì. L’abbonamento darà diritto ad assistere alle 17 partite casalinghe che i biancorossi giocheranno al PalaRuggi e sarà possibile sottoscriverlo nella sede di via Valeriani 7A, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. I prezzi vanno dai 140 euro per il settore gradinata (80 per i ragazzi dai 12 ai 16 anni) ai 260 euro per il settore parterre, ossia la tribuna di fronte alle panchine (150 per i ragazzi dai 12 ai 16 anni), con la possibilità per chi si abbona entro l’8 agosto di usufruire del prezzo scontato: 110 euro per la gradinata e 220 per il parterre (non cambiano i prezzi dei ridotti). Un leggero aumento rispetto alla scorsa stagione, quando c’erano due partite casalinghe in meno. L’abbonamento varrà anche per i quattro derby previsti nel corso della stagione con Virtus, Faenza, Ozzano e Ravenna, durante i quali è previsto l’aumento del prezzo dei biglietti che sono: 10 euro per la gradinata (8 euro i ridotti), 20 euro per il parterre (15 euro i ridotti), con un aumento di 5 euro a settore (escluso i ridotti) in occasione dei derby. Per i ragazzi fino agli 11 anni l’ingresso alle partite è gratuito. Fino al 31 luglio è aperta la prelazione per chi volesse confermare i posti della scorsa stagione.