Accalai, Gardelli, Magagnoli e Viroli: l’Avis Csp senza rivali

A Gubbio si sono svolti i campionati italiani di corsa campestre master a squadre. Trionfo per la squadra castellana dell’Avis nella categoria master 70: gli atleti che hanno contribuito con le loro performance alla vittoria finale sono Adolfo Accalai, Paride Gardelli, Luciano Magagnoli e Araldo Viroli (che è si è laureato per ben tre volte campione d’Italia consecutivamente vincendo anche le specialità di categoria master 75: 1.500 metri e 3.000 metri indoor svoltisi ad Ancona). "Un vero esempio da seguire per tutti deve venire da questi formidabili atleti, ma soprattutto persone vere. Io sono orgoglioso di fare parte di questa splendida società", commenta l’instancabile quanto appassionato atleta Sanzio Sgubbi.