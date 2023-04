Aglio è l’uomo giusto Tommasini è incisivo

Mladenov 7 (in 36’ da 59 da due, 47 da tre). Segna 23 punti e porta a casa 17 rimbalzi. Sta facendo un campionato stellare sfruttando i consigli di Marco Regazzi un coach capace di far crescere i giovani in campo e fuori.

Galassi 7 (in 34’ 913 da due, 15 da tre). Nel primo quarto infila subito 10 punti. In regia fa le cose giuste come sempre accade da inizio stagione ad oggi.

Magagnoli 6 (in 20’ da 14 da due, 03 da tre). Viene limitato da un infortunio accusato nel secondo quarto, ma porta il suo mattoncino.

Aglio 6 (in 28’ 12 da due, 14 da tre). E’ essenziale come l’acqua nel deserto. Fa sempre la cosa giusta che serve alla squadra.

Tommasini 6,5 (in 29’ 37 da due, 36 da tre). Il ‘Tomma’ è incisivo come un dente.

Vigori 6 (in 13’ 12 da due, 01 da tre). In mezzo all’area sfrutta i suoi centimetri per giocare il suo gancio cielo.

Carta 6 (in 10’ 02 da due, 22 da tre). Chiude con il cento per cento dall’arco, si gioca bene le sue carte.

Morara 6 (in 27’ da 13 da due, 11 da tre). Fa sentire i suoi centimetri quando la palla conta, è come una polizza assicurativa che rimborsa sempre.

Solini 6 (in 4’ 01 da due). Cerca di sfruttare al meglio i suoi minuti in campo.