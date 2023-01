Aglio sa gestirsi Ronca, buon debutto

Mladenov 8 (In 32’ da 2 49, da 3 47). Non fa mai mancare punti e spettacolo, qualche volta croce e delizia di Regazzi. 18 rimbalzi: niente male per una guardia. Lotta per essere il migliori giocatore del campionato.

Tommasini 6.5 (In 27’ da 2 26, da 3 12). Il grande ex del match, fa giocare la squadra e ci mette intelligenza.

Aglio 6.5 (In 23’ da 2 44, da 01) . I tre falli commessi nel primo quarto condizionano non poco la sua prestazione. Sa gestirsi da capitano vero.

Magagnoli (In 12’ da 2 04, da 3 03). Una partita di sacrificio, al tiro non fa canestro ma fa il lavoro sporco.

Galassi 8 (In 33’da 2 23, da 3 610). Il Folletto di Noale ancora una volta è micidiale in attacco: stagione mostruosa. Percentuali sempre molto alte.

Milovanovic 6,5 (In 13’ da 2 44). Nel suo repertorio, oltre a difesa e rimbalzi, cominciano a esserci anche i punti, percorso netto al tiro.

Morara 6.5 (In 20’ da 2 12, da 3 12. Durante la settimana ha pagato dazio all’influenza

Ronca 6 (In 12’ da 2 22). Fa il suo esordio in una partita ufficiale, Regazzi gli dà fiducia e lui la ripaga con buone cose.

Carta 6 (In 12’ da 2 11, da 3 11). Durante la pausa ha risposto alla chiamata della Nazionale, il suo impatto è sempre positivo.

Soliani 6 (In 12’ da 2 01, da 3 01). Porta a casa la pagnotta. Neri sv. Entra per far prendere la standing ovation a Galassi.