Agostini: "Andrea Costa, fai vedere chi sei"

di Luca Monduzzi

Dal derby con Faenza trascorso interamente in panchina alle giocate vittoriose di domenica con Empoli. Lontano dalle difficoltà patite quasi due mesi fa, Pietro Agostini sembra essere un giocatore ritrovato e dalla panchina del PalaCattani in poi le sue prestazioni sono andate in crescendo, quasi ad allontanare le voci di mercato che inevitabilmente hanno finito per coinvolgerlo. "Il coach scelse così allora ma da quel momento in poi ho voluto dare una girata alla mia stagione e mi sono detto che non sarebbe più dovuto ricapitare, anche perché voglio crescere e fare un buon campionato qui a Imola – racconta il centro di origine triestina –. Parlandone anche con il coach stesso siamo riusciti a capire come posso essere più produttivo per la squadra. Da lì è cambiato qualcosa, anche se ovviamente non è accaduto tutto da un giorno all’altro, ma anche io stavo lavorando su me stesso perché, come ho detto, qui voglio dare il massimo. Poi mi sento anche più in equilibrio ultimamente, mi sono laureato e forse anche questo mi ha aiutato".

Quando l’Andrea Costa spinge in velocità o riesce a trovare il modo di attaccare l’area con gli esterni, anche il rendimento di Agostini ne risente. "Sono un lungo atipico, sicuramente più agile e veloce e con caratteristiche diverse da un lungo più massiccio. Riesco a tenere in difesa anche sui cambi, mi piace spingere in velocità e ho un tiro affidabile. Certo, c’è da migliorare ancora, penso ad esempio al gioco interno, ma cerco di fare tutto quello che posso per aiutare la squadra". La possibilità di finire sul mercato non lo ha colpito. "Io sono rimasto concentrato solo su me stesso, non ho badato a quello che veniva detto fuori". E una svolta Agostini se la augura anche per il girone di ritorno dell’Andrea Costa.

"Siamo a sole due partite dall’ottavo posto e ci sarebbe bastato anche solo una vittoria di quelle perse al supplementare o all’ultimo secondo per essere più vicini. Nel ritorno ci aspettano avversari che già conosciamo e, a parte due o tre squadre, penso ce la possiamo giocare con tutte. Abbiamo dimostrato quanto siamo bravi in difesa, adesso dobbiamo mettere anche in attacco la stessa bravura: questo sarà fondamentale per dare una svolta al nostro girone di ritorno". Ritorno che l’Andrea Costa inizierà domenica 29 a Fabriano (domani turno di riposo); una pausa da sfruttare al meglio. "Penso che sia positivo avere subito il turno di riposo così abbiamo due settimane per lavorare su quello che ci manca e anche a livello mentale può aiutare staccare un attimo e ricominciare".