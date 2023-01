Agostini grande protagonista Così l’Andrea Costa sorride

Andrea Costa

74

Use Empoli

65

ANDREA COSTA : Restelli 13, Roli ne, Fazzi 5, Agostini 23, Barbieri ne, Ranuzzi 9, Corcelli, Marangoni 3, Spagnoli ne, Tognacci 6, Montanari 10, Trentin 5. All. Grandi.

USE EMPOLI: Marchioli ne, Giannone 7, Baccetti 2, Sesoldi 10, Menichetti ne, Nwokoye 13, Casella 17, Mazzoni 5, Costa 9, Antonini 2. All. Valentino.

Arbitri: Lenoci e Turello.

Note: parziali 15-22; 36-33; 54-42.

L’Andrea Costa supera Empoli e chiude con una vittoria il suo girone di andata, virando a 12 al giro di boa. Agostini trascina i biancorossi in una gara incanalata sui giusti binari dal secondo quarto, grazie all’ottima difesa nei quarti centrali, che porta un sorriso alla Grandi band prima della pausa di domenica. I primi giri di cambi in casa imolese non portano nulla all’attacco dei biancorossi che smettono di segnare e subiscono un pesante 14-0 dagli arrembanti toscani fino all’alba del secondo quarto. I rientri di Montanari e Tognacci danno la sveglia e con Marangoni riequilibrano la gara, anche per il calo offensivo ospite, arrivando al 30 pari al 17’ con Agostini e ribaltandola prima dell’intervallo con le triple di Restelli e ancora Agostini. Il lungo è ancora protagonista tra i padroni di casa che reggono al pressing degli ospiti che trovano subito il bonus e producono meno davanti. L’attacco di Imola al contrario funziona, con un Ranuzzi tornato ai suoi livelli, e il 52-41 al 29’ premia il buon lavoro imolese che prosegue anche nei primi minuti del terzo quarto con il gap che supera la doppia cifra. Empoli rosicchia con punti in area mentre l’attacco imolese stenta. Casella segna il 67-62 al 38’ spaventa un’ultima volta il PalaRuggi, prima della chiusura di Montanari e Tognacci. Luca Monduzzi