Agostini in affanno Trentin è solido

Restelli 5 Limitato dai problemi di falli, in attacco non si sente la sua presenza. In 28’ 12 da due, 12 ai liberi, 5 rimbalzi.

Fazzi sv. Non al meglio, gioca quasi nulla. In 2’ 02 ai liberi.

Agostini 5 Non dà solidità sotto canestro e anche dalla lunga non riesce a colpire quando serve. In 28’ 03 da tre, 23 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 assist.

Barbieri sv. Appena 41’’ nel primo quarto.

Ranuzzi 6,5 Cardine di tante giocate, anche lui è limitato da qualche fallo di troppo. Nel finale sbaglia due occasioni per riaprirla del tutto. In 27’ 49 da due, 06 da tre, 34 ai liberi, 4 rimbalzi, 3 perse, 4 falli fatti, 6 subiti.

Corcelli 5,5 Non punge in attacco in una serata in cui appena un paio di cesti in più sarebbero serviti. In 20’ 02 da due, 03 da tre, 2 rimbalzi, 3 perse.

Marangoni 6 Non demerita sul parquet ma anche lui manca all’appello in attacco. In 11’ 02 da tre, 5 rimbalzi, 2 assist.

Tognacci 7 Bene in avvio e bene anche nel terzo quarto quando si è trattato di tenere a galla i suoi. In 31’ 36 da due, 33 da tre, 5 rimbalzi, 2 perse.

Montanari 7 Prezioso quando la palla scotta, due cesti nel finale riportano Imola di nuovo a contatto. In 31’ 16 da due, 48 da tre, 45 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 assist, 3 perse, 2 recuperi.

Trentin 6 Solido dietro, davanti è più opaco di altre occasioni. In 22’ 13 da due, 02 da tre, 22 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 falli fatti, 4 subiti.