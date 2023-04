Ajolfi dà spettacolo al ’Trofeo Nazionale’

Trofeo Nazionale Terme al Golf Le Fonti. L’avvincente contesa vede tre giocatori concludere la categoria maschile con 146 colpi. Vince il parmense Tommaso Ajolfi che precede Lorenzo Garofalo e Leonardo Novarini grazie al miglior punteggio, 71 colpi, nella seconda giornata. Nella categoria femminile la modenese Bianca Maurizi (143) ha la meglio sull’atleta di casa, Gaia Stancikova (148) e Ksenia Bellucci (152).

Oltre 80 giocatori animano la tappa del Wacg accumulando punti per la finale nazionale. Riccardo Alberti vince pareggiando il par destinato ai professionisti: 72 colpi. Gianmarco Naldi (72), Fedjan Sansavini (65) e Federico Bosco (64) conquistano le categorie nette precedendo Michele Paramatti (74), Andrea Sermenghi (69) e Matteo Sallustio (66). Completano i podi Graziano Cremonini (75), Nicola Magnani (71) e Francesco Sgorbati (67). A Pasqua gara in vista della finale della Ocean’s Cup. Successo per Jacopo Severa con 82 colpi, Fabrizo Bellocchio (35) e Gabriele Tanaglia (34) si impongono nelle categorie nette.

Andrea Ronchi