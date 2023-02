Al Guelfo non bastano Murati e Naldi

Arena Montecchio

76

Guelfo

72

ARENA MONTECCHIO: Paulig 24, Germani 19, Pedrazzi 9, Illari 8, Sinisi 8, Vezzoli 4, Vecchi 2, Ramenghi 2, Paterlini, Valenti ne, Bartoli ne. Ricca ne. All. Cavalieri.

GUELFO: Murati 16, Torreggiani 12, Mazzotti 12, Santini 10, Sinatra 8, Naldi 7, Franchini 2, Savino 2, Carpani 2, Carella 1, Goi, Avoni. All. Agresti.

Arbitri: Avagliano, Palmieri.

Note: parziali 19-17, 51-39, 58-56.

Il Guelfo è andato a un passo dall’impresa sul campo della Polisportiva Arena Montecchio, al termine di una partita equilibrata gli emiliani si sono imposti con solo 4 punti di scarto.

I guelfesi allenati da Claudio Agresti hanno fatto una buona prestazione, purtroppo non è bastato per centrare una vittoria che ad un certo punto del match è apparta anche abbordabile. Nonostante la battuta d’arresto ben 4 gialloblù hanno chiuso in doppia cifra, un fattore che testimonia come il Guelfo stia diventando sempre più squadra.