Alberti fa fede al pronostico e domina

Il maltempo ha parzialmente segnato il primo fine settimana di aprile al Golf Le Fonti costringendo gli organizzatori a rinviare la gara in programma domenica. Il mese però si è aperto con la gara Cuoa Master promossa da Golf Monkey. Riccardo Alberti ha tenuto fede al pronostico che lo vedeva favorito al via imponendosi con 74 colpi, due oltre il par del percorso. Il golfista castellano dopo avere concluso le prime nove buche in 39 colpi, tre oltre il par, è rientrato nelle seconde 9 in 35, uno meglio del punteggio previsto per i professionisti. In prima categoria è tornato al successo Giuseppe Di Maria (35) che ha superato di misura Giovanni Veroni (34) mentre Giovanni Bacchi Reggiani (32) ha completato il podio. In seconda, al termine di un avvincente duello, il faentino Nicola Magnani (37) ha preceduto Andrea Sermenghi e Gianluca Rossi, appaiati a quota 36. In terza categoria Gabriele Lo Cascio è stato autore di una giornata perfetta e, con ben 45 punti, ha ottenuto la vittoria seguito dai bravi Francesco Colussi, 40 il suo score, e Mauro Berti (38).