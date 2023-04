Alberti vince in rimonta il trofeo Mercedes-Benz, bene anche Quadrelli

Oltre 130 giocatori sabato 15 aprile hanno raggiunto il Golf Le Fonti prendendo parte al Trofeo Mercedes-Benz by De Stefani.

Grazie a un ottimo recupero nelle nove buche di rientro, completate un colpo sotto il par, Riccardo Alberti ha vinto con 73 colpi. In prima categoria il riminese Manuel Quadrelli (36) ha superato di misura Giovanni Bacchi Reggiani (35) e Giuseppe Di Maria (35). In seconda Giulio Pilati (40) ha ottenuto un’ampia vittoria seguito da Federico Marturano e Gian Carlo Rossanigo, appaiati a quota 37. In terza Mauro Baldini (39) ha vinto l’avvincente testa a testa con Massimo Zaghi e Gianluca Venturoli, che lo hanno seguito a un colpo.

Domenica i golfisti giunti da tutta Italia hanno animato la finale nazionale del circuito Viaggi di Seve Road to Vilnius.

Nella categoria finalisti Andrea Rizzi da La Pinetina ha vinto con 82 colpi mentre il giocatore di casa Pierangelo Bassi (77), Manuel Inverardi (73) di Campodoglio e il cremasco Severino Grigolato (67) si sono imposti nelle tre categorie nette.

Tra gli amici successo a Riccardo Alberti, che ha bissato il successo del giorno precedente in 70 colpi, mentre Giorgio Vaselli (70) si è imposto nella categoria amici netta.

Andrea Ronchi