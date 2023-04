Alessandro Pinzuti arriva alla corte di Casella Si allenerà con Cerasuolo, Poggio e Scozzoli

Un altro protagonista della rana azzurra è pronto a sbarcare a Imola. Si tratta di Alessandro Pinzuti che dalla prossima settimana si allenerà nella piscina di Imola agli ordini di Cesare Casella, andando ad arricchire ulteriormente il gruppo dei ranisti dell’Imolanuoto che comprende già Federico Poggio, Fabio Scozzoli, Simone Cerasuolo, Martina Carraro e Arianna Castiglioni. Toscano nativo di Montepulciano, classe 1999, Pinzuti fa parte del del gruppo sportivo dell’Esercito e a livello societario del club Rane Rosse di Milano. Ha esordito in nazionale nel 2018 con gli Europei di Glasgow, quindi a quelli del 2021 a Budapest arriverà in finale isia nei 50 che nei 100 rana, cogliendo il bronzo nella 4x100 mista (nuotando in batteria).

Forte di un personale di 59’’20 sui 100, Pinzuti si affiderà alle cure del tecnico Casella per ritrovare nuovi stimoli in vasca.

Pinzuti dovrebbe essere a Imola già da lunedì. Ci sarà anche lui nella serata Imola Night Edition che la società imolese organizzerà sabato 29 aprile, a partire dalle 20, alla piscina comunale, con l’esibizione in vasca di tutti i suoi campioni.

