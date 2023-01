Alla V di Regazzi l’Oscar del 2022

Matteo

Alvisi

Il 2022 è stato un anno in chiaroscuro per le tre principali squadre della città. La Virtus Imola è senza dubbio quella che ha brillato di più conquistando prima la promozione in serie B dopo avere dominato il campionato di C Gold e poi facendosi valere nella stagione in corso mettendo le mani anche sull’atteso derby di campionato contro l’Andrea Costa vinto nettamente. Voto 9.

Il club biancorosso, invece, ha raggiunto i playoff (inattesi) nella passata stagione, ma poi ha iniziato il torneo non certo nel migliore dei modi, anche se ora sembra sulla strada giusta avendo vinto anche le ultime due partite disputate. Voto 6,5.

Sul terzo gradino del podio non può non esserci l’Imolese che è stata anche vittima di tribolazioni societarie non da poco con ben tre cambi di allenatore nell’anno solare, oltre ad alcune figure di spicco che sono andate via a partire da Alberto Cardi. Il club rossoblù, passato dalle mani di De Sarlo a quelle di Deni con pure debiti da saldare, non vince una partita da oltre due mesi. Ora dal mercato si attendono rinforzi (promessi) perché al momento la salvezza sembra un mezzo miracolo. Voto 4,5.