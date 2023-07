Amin Arafa torna dalla Germania con una sconfitta, "Ci rifaremo sicuramente"

Il fighter imolese Amin Arafa è tornato dalla Germania con una sconfitta ai punti contro Simon Riedl, atleta ostico quanto esperto.

"Aggiungiamo però al nostro bagaglio una preziosa esperienza con la consapevolezza di poter far bene e meglio in futuro – racconta il maestro Matteo Valentini della Pro Fighting Imola –. Amin questa volta non è riuscito a esprimersi al meglio delle sue potenzialità tecniche, complice anche una condotta arbitrale piuttosto inadeguata, dando però prova di carattere nel risollevarsi da due conteggi errati che sicuramente hanno cambiato il proseguimento del match, ma che non hanno intaccato la sua tempra guerriera (dote tutt’altro che scontata). Ci rifaremo sicuramente la prossima volta".

m. a.