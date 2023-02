Anche l’Andrea Costa fa il bis Tognacci e Trentin decisivi

Tigers

65

Andrea Costa

67

TIGERS ROMAGNA: Brighi 13, Lovisotto 3, Stella ne, Chiapparini 5, Sebrek 14, Hidalgo 16, Bracci 11, Poggi ne, Rossi, Lombardo 3, Tamani. All. Conti.

ANDREA COSTA IMOLA: Restelli 6, Roli ne, Fazzi 2, Agostini 6, Barbieri, Ranuzzi 13, Corcelli 4, Marangoni 9, Spagnoli ne, Tognacci 15, Montanari 6, Trentin 6. All. Grandi.

Arbitri: Bergami e Moratti. Note: 21-14; 33-37; 51-54.

Arriva la seconda vittoria consecutiva per l’Andrea Costa, ma quanta fatica per riuscire a superare l’ostica resistenza dei Tigers, abili a trascinare la gara in un punto a punto finale che i biancorossi hanno portato a casa grazie alle iniziative di Tognacci in attacco e alla stoppata di Trentin sull’ultimo tentativo di Hidalgo. Imola porta a casa così altri due punti e inizia la settimana che precede la sfida con Faenza attendendo novità dal mercato, che già oggi dovrebbe portare in dote l’arrivo di Kevin Cusenza e il conseguente saluto di Pietro Agostini, diretto a Livorno. Non a caso coach Grandi prova subito Barbieri in quintetto, senza però frutti e l’avvio è decisamente di marca cervese. Imola spinge di più nel secondo quarto portando presto in bonus i Tigers, con il ritrovato tiro da tre e l’ottimo Marangoni a rinvigorire l’Andrea Costa che tocca il +10 (33-43) nel terzo quarto, recuperata in un amen. La zona di Cervia blocca l’attacco imolese in un ultimo quarto che i Tigers sembrano prendere in mano. Tognacci guida le giocate dell’Andrea Costa torna a avanti a un minuto dalla sirena (63-67), prima della reazione di Cervia che si riavvicina con Hidalgo che sull’ultimo tentativo trova la mano di Trentin a vendicare la sconfitta dell’andata.

Luca Monduzzi