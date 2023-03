Andrea Costa a mezzo servizio, c’è Piacenza

di Luca Monduzzi

È una vigilia complicata quella dell’Andrea Costa che oggi pomeriggio al PalaRuggi affronterà la Bakery Piacenza al ritorno in campo dopo la pausa per la Coppa Italia. Una sosta durante la quale coach Federico Grandi si augurava di potere lavorare con il gruppo al completo, ma vuoi per l’assenza per trasferta di lavoro di Nunzio Corcelli, l’infortunio alla gamba di Matteo Barbieri che lo terrà fuori oggi e l’influenza che ha colpito altri biancorossi negli ultimi giorni, queste due settimane non sono state troppo fruttifere.

"Sono state complicate perché con queste assenze non siamo mai riusciti a fare un cinque contro cinque fatto bene – afferma coach Grandi –. Sappiamo di dovere stringere i denti e fare di necessità virtù per almeno un paio di settimane, ma da questo punto di vista ringrazio i ragazzi che si sono allenati con grande impegno, voglia e concentrazione".

Senza Corcelli (tornerà a Imola prima del derby con la Virtus) coach Grandi sfrutterà tutti i disponibili.

"In queste situazioni bisogna fare in modo che tutti siano protagonisti e diano un contributo importante all’interno della partita. Alcuni giocatori che già giocano minuti importanti sono responsabilizzati ancora di più e dovranno prendere più iniziative, mentre ai più giovani si chiederà di aumentare il proprio minutaggio e dare più energia". Positivo l’inserimento di Cusenza. "Kevin si è inserito subito nei meccanismi conoscendo già il gioco, ma più passa il tempo anche il resto della squadra impara a conoscerlo e sfruttare le sue caratteristiche. Dovremo sfruttare i nostri lunghi bidimensionali, la loro capacità di giocare vicino e lontano da canestro e leggere i vantaggi che potremo avere".

Di fronte all’Andrea Costa una Bakery che all’andata si impose quasi allo scadere, ma che da allora è cambiata.

"È migliorata tanto inserendo giocatori come Tassoni e Venuto e hanno lunghi di stazza sotto canestro – chiude Grandi –. È una squadra profonda e molto solida che non caso è quarta. Dovremo aggrapparci a una difesa attenta per 40’ e produrre uno sforzo per contrastare la loro fisicità vicino a canestro, mentre davanti dovremo giocare a ritmi alti e coinvolgerci tutti sia contro la difesa a uomo che la zona che Piacenza usa spesso".

Altre gare: (serie B, girone C, 23esima giornata) già giocata Ancona Fiorenzuola 104-102. Giocata Empoli – Jesi. Oggi, ore 18. Fabriano – R.S. Rieti; Tigers Romagna – Ozzano; Senigallia – San Miniato; Andrea Costa Imola – Piacenza (arbitri Vittori e Scaramellini); Faenza – Matelica. Riposa Virtus Imola.

Classifica: R.S. Rieti 40; Faenza 34; Fabriano 30; Piacenza, Ancona 24; Ozzano, Jesi, Fiorenzuola 22; Senigallia, Virtus Imola 20; Andrea Costa Imola 18; San Miniato 12; Matelica 10; Empoli 8; Tigers Romagna 4.