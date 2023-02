Andrea Costa, coach Grandi carica "Ritroviamo gli occhi della tigre"

di Luca Monduzzi

Il successo su Ancona rilancia l’Andrea Costa, chiamata a confermarsi sabato in un’altra sfida importante nel derby con Ozzano. Una sfida che già elettrizza l’ambiente, vista la velocità con cui sono stati esauriti lunedì mattina gli 85 biglietti messi a disposizione per i tifosi imolesi che auspicano un’altra vittoria. Anche perché la risalita della classifica è appena iniziata e la vittoria con Ancona rappresenta il primo passo per gli uomini di coach Federico Grandi. "Mi è piaciuto molto il carattere dei miei ragazzi – è il suo commento –. Nell’ultimo quarto ho visto gli occhi della tigre, quelli della squadra che conosco e ne sono fiero. Era una partita difficile contro una squadra che ha usato molte armi tattiche e a tratti abbiamo fatto fatica. Nel secondo quarto abbiamo concesso troppo ma nell’ultimo quarto abbiamo stretto in difesa come sappiamo fare e aver trovato qualche canestro in più contro la loro zona, che negli altri quarti non erano entrati, è stata la chiave. Così come restare aggrappati a una partita che abbiamo dovuto vincere due volte: sul +5 a un minuto dalla fine è arrivata una fischiata un po’ strana che ha rimesso in partita Ancona, ma alla fine anche gli episodi ci hanno dato ragione e il loro ultimo tiro è girato sul ferro. Siamo stati molto bravi a riportare la partita dalla nostra parte e questa volte anche la sorte ci ha sorriso".

Parlando dei singoli, la vittoria con Ancona è stata una rivincita soprattutto per un paio di giocatori che appariva sottotono, come Corcelli e Fazzi, decisivi in modo diverso nella conquista dei due punti. Due note positive a cui fa da contraltare la faccia triste che ha visto Restelli restare seduto in panchina nell’ultimo quarto. "Ultimamente si parlava di un caso Corcelli e alla fine Corcelli ci ha fatto vincere la partita, per cui speriamo che la prossima ce la faccia vincere Restelli – lo rincuora Grandi –. È vero che Corcelli ha fatto un grande match e anche Fazzi ha dato una bella spinta nel terzo quarto difendendo forte e prendendo iniziative; è in crescita. A ogni partita dobbiamo essere bravi a cavalcare e mettere in ritmo quelli che sono più in palla".