Andrea Costa, Crespi da urlo. Volata decisa dalla lunetta

Andrea Costa

84

San Vendemiano

83

(dopo un supplementare)

ANDREA COSTA : Drocker 18, Fazzi 10, Sorrentino 3, Libonati ne, Aukstikalnis 17, Ranuzzi ne, Corcelli 12, Marangoni 3, Bresolin, Martini, Ronchini ne, Crespi 21. All. Di Paolantonio.

RUCKER SAN VENDEMIANO: Zacchigna 3, Chiumenti 2, Oxilia 5, Gluditis 12, Vettori, Di Emidio ne, Perin 18, Dalla Cia ne, Gatti 8, Cacace 28, Calbini 7. All. Carrea.

Arbitri: Paglialunga e Ricci.

Note: parziali 23-20; 44-27; 63-56; 77-77. Tiri da due: Andrea Costa 1732; San Vendemiano 1839. Tiri da tre: 1132; 835. Tiri liberi: 1728; 2338. Rimbalzi: 43; 46.

Colpaccio dell’Andrea Costa. I biancorossi superano al supplementare San Vendemiano. Il finale premia Imola trascinata dal miglior Crespi stagionale. Avvio con il 10-0 al 2’ e San Severo che si riavvicina. Aukstikalnis si scuote ed ecco il 37-22 al 17’ a capitalizzare il buon lavoro dei biancorossi che pescano il massimo gap sul 42-23. San Vendemiano ritrova feeling dalla lunga e pur se Drocker sale di tono, i veneti provano la rimonta. Imola cala e Cacace scrive il 64-60 al 31’. Imola si affida a Drocker e Aukstikalnis in un finale inasprito (fuori per falli Oxilia, Corcelli e Chiumenti) ecco il 75-75 al 39’ con Fazzi che non trova il match point. San Vendemiano trova il primo vantaggio in avvio di overtime, Crespi la riporta avanti ma Ausktikalnis sbaglia tre occasioni dalla lunga. Drocker dalla lunga replica a Calbini, poi nell’ultima azione il rimbalzo e fallo subito di Crespi a 3 decimi dalla fine è vitale e al lungo basta segnare un libero per far esplodere il PalaRuggi.

Luca Monduzzi