Andrea Costa, Cusenza non basta per il derby

ANDREA COSTA

62

FAENZA

67

ANDREA COSTA : Restelli 11, Roli ne, Fazzi 4, Barbieri, Ranuzzi 6, Corcelli 12, Marangoni 2, Spagnoli ne, Cusenza 7, Tognacci 2, Montanari 14, Trentin 4. All. Grandi.

BLACKS FAENZA: Bandini 3, Siberna 4, Vico 15, Poggi 8, Castellino 2, Voltolini 9, Petrucci 2, Morciano ne, Aromando 12, Ragazzini ne, Pastore 12, Nkot Nkot ne. All. Garelli.

Arbitri: Vastarella e Caneva.

Note: parziali 18-16; 29-31; 47-51.

di Luca Monduzzi

È un’Andrea Costa che lotta, ma esce senza i due punti dall’intensissimo derby con Faenza. Imola tiene benissimo in difesa e porta al punto a punto finale i Blacks, cedendo nel finale per qualche errore di troppo in attacco e ai colpi di Faenza che la chiude ai liberi.

Buono il debutto di Cusenza, pur se anche lui ha qualche errore al tiro, mentre c’è preoccupazione per Corcelli, uscito per un problema al ginocchio. L’attacco al ferro è il leit-motiv delle prime azioni dell’Andrea Costa, 8-4 al 4’, ma con Trentin presto a due falli che porta al debutto di Cusenza. Faenza si riprende con un paio di contropiedi, ma Imola è in palla e Ranuzzi la riporta avanti sul 13-10 al 7’.

Faenza rintuzza il gap, ma accanto a Ranuzzi sale in cattedra anche la panchina con Corcelli a pungere in attacco e Marangoni prezioso dietro per il 26-20 al 13’ che Imola non riesce ad allungare, vuoi per la scarsa vena dalla lunga, vuoi anche per qualche fischiata negata dalla coppia in grigio verso la dura difesa di Faenza che trova il 26-31 al 19’. Due triple di Restelli in avvio di secondo quarto vivacizzano l’Andrea Costa che ritrova il vantaggio (37-36 al 23’) in una gara in cui soffre il tonnellaggio di Faenza, ma resta lì a contatto grazie a tre iniziative di Montanari a togliere le castagne dal fuoco per Imola, in un finale di quarto in cui arrivano i falli di un opaco Trentin e Vico a caricarsi gli ospiti sulle spalle.

Marangoni trova anche la via del canestro, ma l’attacco imolese non riesce a trovare continuità, mentre Faenza fa la voce grossa con Aromando e Poggi (53-60 al 34’). Il quintetto biancorosso regge e si rifà sotto con Trentin e Cusenza (61-63 al 36’) e l’energia di Corcelli, costretto a uscire per una botta al ginocchio. Imola contiene le iniziative di Vico e Pastore, ma sciupa con Cusenza e Ranuzzi le occasioni più ghiotte per il pari. Montanari infila solo un libero a 5’’ dalla fine (62-63), un errore decisivo perché poi nel gioco dei falli Pastore fa doppietta e con 3’’ alla fine i biancorossi non riescono a rimettere in gioco. La tifoserie ospita lamenta un aggressione fuori dal PalaRuggi con calci e pugni. Rubati anche striscioni, bandiere e tamburi.