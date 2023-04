Andrea Costa e Virtus adesso vanno di fretta

di Luca Monduzzi

Comincia dalla sfida interna di oggi, alle 18, con Matelica l’ultima fetta di campionato dell’Andrea Costa. Un mini tour di quattro partite che se può lasciare ancora aperta la difficile corsa verso l’ottavo posto (per il quale servirà un filotto di vittorie, oltre che guardare cosa fanno le altre), può rivelarsi importante per confermare i progressi tecnici delle ultime prove e mantenere il giusto stato di forma e di compattezza in vista degli spareggi.

"Ci aspettano quattro partite che serviranno tanto – ammette coach Federico Grandi – e in ognuna mi aspetto un passettino in avanti su alcune cose, ma serviranno per compattarci e fare in modo che tutti possano dare il proprio contributo. Questo è stato l’aspetto più importante delle ultime due partite e lo sarà di più in ottica spareggi: per come siamo strutturati poter ruotare tutti i giocatori e trovare protagonisti diversi per noi è fondamentale. Tutti sono parte integrante e devono essere coinvolti, poi ci sta fare più o meno canestro, ma serve la disponibilità di ognuno. E poi vincere ti dà più consapevolezza della tua forza e identità".

Con il pivot Matteo Barbieri ancor fuori, coach Grandi ha dovuto fare i conti in settimana anche con un problema al ginocchio per Lorenzo Restelli: "Non è al 100 per cento e vedremo quanta autonomia può avere". Di fronte l’Halley Matelica di coach Tony Trullo è come l’Andrea Costa reduce da due vittorie di fila che l’hanno portata al dodicesimo posto.

"Ha vinto sette delle ultime undici partite e se ha fatto fatica nell’andata, perdendo molte gare in volata, quando ha trovato equilibrio ha dimostrato le sue qualità. È una squadra fisica, soprattutto dopo l’inserimento di Adeola, che sotto canestro ha due uomini come Enihe e Seck, oltre a Provvidenza, mentre negli esterni Riccio e Gallo sono punti di riferimento offensivi, così come Caroli. All’andata abbiamo sofferto molto a rimbalzo e inoltre affrontiamo la seconda squadra per palle recuperate, che difende mettendo mani addosso".